中職／統一與西武交流賽　江辰晏或施子謙先發

▲統一獅施子謙。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

統一獅在2月20日、21日到日本跟西武獅進行2場交流賽，統一獅24日正式公佈26人名單，主要以新秀成員為主，讓選手實質幫助與成長，包含投手11位、內野手7位、外野手6位、捕手2位，共26位，目前預計將由江辰晏或施子謙領軍先發。

獅隊2月20日、21日連續兩天，將由總教練黃甘霖率領26位選手前往日本高知春野綜合運動公園，與日職埼玉西武獅進行兩場雙獅友誼交流賽，埼玉西武獅也將一軍成員出賽。

統一獅目前也積極投入春訓調整比賽狀況，年後將開始以賽代訓，預計在2月14日及15日進行紅白熱身賽，調整投打狀況。

總教練黃甘霖表示：「很期待本次雙獅交流賽，尤其是在球隊30週年，能夠擴大與西武獅交流，真的很讓人期待，這次帶許多年輕人出賽，希望每個選手都能拿出企圖心，證明自己，也希望選手透過交流賽有所收穫和成長。」

▲統一獅江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

投手：江辰晏、施子謙、劉軒荅、古林睿煬、王玉譜、方建德、林子崴、鄭鈞仁、王鏡銘、邱浩鈞、陳韻文，共11位。

內野手：郭阜林、陳傑憲、楊家維、買嘉儀、林祖傑、潘彥廷、姚雨翔，共7位。

外野手：羅國龍、蘇智傑、莊駿凱、張偉聖、林勝傑、鄭鎧文，共6位。

捕手：陳重羽、林祐樂，2位。

▲統一獅與西武獅交流賽名單。（圖／統一獅提供）