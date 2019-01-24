澳網／捷克科維朵娃直落二勝柯林斯　奪冠軍戰門票

▲科維朵娃輕取科林斯率先奪下決賽門票。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

2012年後再次重返澳網四強的科維朵娃(Petra Kvitova)面對爆冷出線的柯林斯(Danielle Collins)以7比6(2)、6比0直落二獲勝，率先拿下第一張決賽門票，她也成為自1991年諾弗娜(Jana Novotna)後第一位在澳網闖入決賽的捷克選手。

過去曾短暫登頂球后的科維朵娃面對世界排名35的柯林斯，開局似乎還沒找到狀態，在第5局被逼出2個破發點，雖然成功救回一個，但仍遭柯林斯率先破發，緊接著在第6局科娃接連錯失4個破發，但還是完成回破，最終第一盤就被逼入搶七，在搶七大戰中科維朵娃率先轟了5比1，隨後柯林斯因為誤判與裁判不斷爭論，讓科維朵娃一鼓作氣以7比2順利拿下。

第二盤科維朵娃完全展現宰制力一局未失輕鬆擊潰對手，6局下來她沒有被科林斯逼出破發點還將她的三個發球局全部破掉，僅耗時1小時35分就取得冠軍戰門票。她的一發成功率達到60％，一發得分率更高達75％都壓過柯林斯，另外全場還有10次破發機會，4次成功破發，致勝球方面科維朵娃更是以30球比9球完勝。

取得勝利後科維朵娃成為自1991年諾弗娜之後首位闖入澳網決賽的捷克選手，她賽後也透露出自己比賽的感覺，「第一盤情況我非常緊張，當時我無法好好揮拍。我很高興贏得搶七以及第二盤。我喜歡打決賽。」

▲柯林斯第二盤一局未得無緣決賽。（圖／達志影像／美聯社）