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費城關鍵期連轟9分逆轉馬刺　恩比德40次雙十聯盟之冠

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▲七六人恩比德、西蒙斯。（圖／CFP）

▲恩比德雙十次數高居聯盟之冠。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

七六人24日迎來馬刺挑戰，儘管比賽多次出現膠著，但在決勝節處於落後的費城軍團卻在關鍵時刻連轟9分成功反超比分，雖然最後1.1秒黑衫軍保有最後一擊機會，但西蒙斯(Ben Simmons)卻成功破壞，最終七六人就已122比120驚險收下勝利。其中恩比德(Joel Embiid)再次繳出33分，19籃板，3助攻的數據，這是他本季第40次達雙十，次數全聯盟最多。

主場作戰的七六人，面對黑衫軍一開局完全不用熱機，透過大量傳導讓馬刺防守多次出現漏洞，恩比德更不斷肆虐禁區，一度讓比數來到10分差。不過作為聯盟最穩定的球隊，馬刺憑藉迪羅臣(DeMar DeRozan)帶動逐漸找回自身節奏，加上米爾斯(Patty Mills)單節就拿了11分，福布斯(Bryn Forbes)也能在外驗放冷箭，使得黑衫軍首節打完取得1分領先。隨後費城軍團開始加強進攻火力，麥康諾(T.J. McConnell)在外圍狂轟，西蒙斯也頻頻為隊友送出助攻，這也幫助費城半場打完成功以67比64反超。

易籃後雙方戰況開始膠著，一再互換領先又多次戰平，但隨後黑衫軍開始展現團隊火力，迪羅臣、蓋伊(Rudy Gay)、米爾斯多點開花打出9比2反擊攻勢，將比數拉開至7分差，面對敵人的肆虐，「大帝」馬上跳出來捍衛自家主場，不斷靠出色技術在禁區肆虐一人連轟7分，第三節結束前，七六人靠著恩比德罰球成功將比數追至96平手。

進入決勝節雖然馬刺很快佔據優勢將比分擴大到8分差，不過費城並沒有放棄，西蒙斯、沙米特(Landry Shamet)先是連砍5分後，瑞迪克(JJ Redick)又完成4分打，在關鍵時刻七六人連追9分也順利把比數壓過去，隨後黑衫軍無奈只能犯規在最後1.1秒仍有2分落後，但最後一擊機會卻被西蒙斯給破壞，最終費城頂住壓力已122比120險勝。

▲七六人恩比德、西蒙斯。（圖／CFP）

▲西蒙斯成功破壞馬刺最後一擊為球隊守住勝利。（圖／CFP）

值得一提的是，恩比德全場砍了33分，19籃板，3助攻，這是他本季第40次得到雙十的數據高居聯盟第一，也成為1993賽季韋瑟斯龐(Clarence Weatherspoon)後，第一位在單季拿至少40次雙十的七六人球員。西蒙斯則繳出21分，10籃板，15助攻的大三元；瑞迪克19分，3籃板，3助攻。

馬刺方面全隊7人得分上雙，迪羅臣26分，9籃板，3助攻；艾德里奇13分，5籃板，6助攻；蓋伊17分 ，4籃板，3助攻；蓋伊17分，1籃板，1助攻。

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關鍵字： NBA七六人恩比德
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