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澳網／捷克軍團竄起　普利斯可娃、科維朵娃盼會師冠軍戰

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▲▼2019澳網8強，普利斯可娃(Karolina Pliskova)。（圖／路透）

▲普利斯可娃(Karolina Pliskova)。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

本屆澳網女子單打四強戰上下半區對戰組合出爐，上半區由普利斯可娃(Karolina Pliskova)對戰大坂直美，下半區由科維朵娃(Petra Kvitova)對決柯林斯(Danielle Collins)，特別的是普利斯可娃以及科維朵娃這2名都是來自捷克的選手，兩人若同時進入決賽，這對捷克來說絕對是莫大榮耀。

這兩名捷克好手都在網壇有著顯著成就，普利斯可娃曾在兩年前短暫登頂世界第一，但卻只打過一次大滿貫決賽；科維朵娃則2度奪得大滿貫冠軍，不過最高排名僅到第2名。現在他們同時殺入四強戰，相當有望在冠軍同場競技，不過據目前積分差距，並無法出現普利斯可娃奪冠、科維朵娃登頂世界第一的最佳雙贏完美結局。

雖然無法出現完美結局，但對於捷克來說這仍是相當偉大的時刻，雖然他們曾有過娜拉提洛娃(Martina Navratilova)、諾弗娜(Jana Novotna)等這樣的傳奇球星，但像現在同一個時期卻出現2名超級巨星卻從未有有過。其實從聯邦盃開始捷克儼然成了女子網壇最強軍團，過去8年他們曾6度奪得聯邦盃冠軍，最重要的領軍人物就是普利斯可娃以及科維朵娃。

接下來普利斯可娃面對世界名第4的大坂直美將會是場硬戰，雖然他上一戰神奇逆轉小威廉絲(Serena Williams)但是大坂直美狀態可說正處巔峰，而科維朵娃面對美國黑馬目前世界排名35的柯林斯(Danielle Collins)則較有望成功拍掉，無論最終結果如何，本屆澳網捷克軍團都是最大贏家。

▲▼2019澳網8強，科維朵娃(Petra Kvitova)。（圖／路透）

▲科維朵娃(Petra Kvitova)。（圖／路透）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網普利斯可娃科維朵娃
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