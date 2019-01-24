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SBL／桑尼背部第3度不舒服　裕隆找台銀棄將史貝斯應急

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▲▼裕隆，1號 桑尼（Sani Sakakini）、5號 泰瑞（Terry Thomas）。（圖／籃協提供）

▲桑尼（Sani Sakakini）背部不適，裕隆先將他註銷。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

「超級洋將」桑尼（Sani Sakakini）背部又不舒服！摘下12月單月最佳球員之後下背不適缺席2週的賽程，這次是本季第3次受到背傷困擾，裕隆趕緊找來甫被台銀開除的史貝斯（Antwan Space）應急，打春節前的最後一週賽事。

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巴勒斯坦現役國手桑尼過去在中國CBA就滿負盛名，來到SBL之後依舊強勢，12月單月場均25.2分、14籃板、2.5助攻摘下單月MVP，可以說是本季最強洋將之一。不過桑尼背傷的問題反覆困擾著他，先前已經有兩次因為下背不適輪休的紀錄，上週連續缺席4場回歸的2場比賽場均26.5分，不過裕隆卻是苦吞二連敗，其中還包括台銀終結9連敗的賽事。

裕隆先前桑尼缺陣時就曾將泰勒（Joseph Taylor）列入考慮，最終泰勒決定回鍋台銀，因此選擇被泰勒取代的史貝斯應急，打完農曆春節前最後一週3場賽事。

史貝斯本季總計6場出賽，場均15.3分、6.7籃板、1.7助攻，外線有37.5%的水準，其中台銀唯一贏球的比賽就是17日對裕隆以90比88終結9連敗，當時史貝斯三分球3投俱中貢獻18分、7籃板。

▲台銀韋陳明、天使、史貝斯，璞園強森。（圖／籃協提供）

▲史貝斯（Antwan Space）剛被台銀換掉就到裕隆報到。（圖／籃協提供）

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關鍵字： SBL裕隆桑尼台銀史貝斯
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