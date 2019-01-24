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T-mac鼓勵杜蘭特離開勇士對聯盟很棒　最好去尼克

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▲勇士杜蘭特、湯普森。（圖／路透）

▲杜蘭特即將成為自由球員未來動向成外界關注焦點。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

聯盟無解進攻機器杜蘭特(Kevin Durant)2016年加盟勇士後，讓原先已經非常強大的衛冕軍戰力大幅提升，隨後他們也順利奪下2連冠，雖然金州取得巨大成就但更多人卻認為他們破壞聯盟平衡。隨著杜蘭特合約即將到期，名人堂球星麥格雷迪(Tracy McGrady)就表示若KD離開勇士，對聯盟來說是一件很棒的事情。

勇士在近4年內拿下了3座總冠軍，在杜蘭特加入後灣區已經連續2年都在總冠軍戰輕鬆擊潰騎士，杜蘭特也用出色的表現為自己贏來2座FMVP，由此可見他對於金州來說是非常重要的一名角色。

即便勇士已經成了聯盟最無法阻擋的球隊，但許多球迷仍認為他們過於強大，已經沒有人可以打贏更直接破壞聯盟的平衡。但杜蘭特今年就將成為自由球員，他的動向也成為外界矚目焦點，許多人都認為他會離開金州，先前杜蘭特本人也表示接下來錢才是最重要目標。

▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

麥格雷迪近期受訪被問及若杜蘭特離開勇士會有什麼影響，這位傳奇球星表示自己相當樂見這樣的情形，「這對聯盟來說很棒，雖然我喜歡看到這些球員每年都在最高舞台比賽，但我認為聯盟需要更多的平等。我們已經連續看了這群人4年了，杜蘭特去了那裡後改變了一切，讓聯盟不再公平。」

「我希望杜蘭特能把能力帶去不同的地方，那麼像尼克這樣的球隊就可以回歸成為東區具有競爭力的球隊。這會是一件很美好的事情，杜蘭特加了另一個或兩個球員，就能夠讓尼克再次激勵人心。」

▲麥格雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥格雷迪認為若杜蘭特離開勇士對聯盟很棒。（圖／達志影像／美聯社）

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