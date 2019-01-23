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澳網／錦織圭拼到第二盤退賽　喬科維奇晉級4強

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▲▼喬科維奇、錦織圭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

日本「網球王子」錦織圭23日澳網8強對上現任球王喬科維奇(Novak Djokovic)，雙方打到第二盤錦織圭申請傷停治療處理右腿傷勢後決定退賽，將最後一個4強資格拱手讓給喬帥。

喬科維奇在比賽第一盤兩個破發點都掌握住，以6:1拿下首盤。不過錦織圭申請傷停治療包紮右大腿，但處理之後戰況並沒有好轉。這盤又出現兩個破發點都被喬科維奇拿下，在1:4落後的劣勢下，錦織圭決定退賽止步8強。「在職業生涯我們對決過很多次，也有幾次是在這裡的8強和4強戰。我希望他的傷不是太嚴重，能夠趕快恢復。」喬科維奇說。

兩人先前生涯18次交手，在澳網兩次都是8強都由喬科維奇拿下勝利。喬科維奇在澳網戰績極佳，6座冠軍和費德勒(Roger Federer)並列最多。而且他生涯首座大滿貫冠軍，就是2008年在此拿下。

錦織圭在本屆澳網體能負擔極大，8強之前4場比賽有3場打到5盤，最長一戰時間為5小時5分鐘，在16強拿下布斯塔(Pablo Carreno Busta)。

「大滿貫激勵球員拿出最好的表現，用最佳的實力和狀態迎接開季。這裡是我20歲拿下第一座大滿貫的地方，為我的生涯打開了大門，讓我充滿了信心。我在這座球場有最棒的回憶，球迷總是支持我，能回到這裡是我的榮幸。」喬科維奇說。

▲▼喬科維奇、錦織圭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲錦織圭 。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網錦織圭喬科維奇
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