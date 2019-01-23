澳網／西西帕斯氣旺　運彩仍看好納達爾直落三勝出

▲運彩看好納達爾(Rafael Nadal)直落三獲勝。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

「希臘小鮮肉」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)現在成網壇當紅人物，目前在本屆澳網也成功闖入半決賽，接下來將面對狀況火燙的納達爾(Rafael Nadal)，試圖連續擊敗四大天王的成員，而根據台灣運彩開盤看好納達爾取勝，賠率為1賠1.75。

西西帕斯今年在16強賽中，憑藉年輕的韌性以及細膩的技巧成功打敗費德勒，隨後又擊敗西班牙好手阿古特(Roberto Bautista Agut)狀態非常火燙，不過他接下來的對手納達爾卻更加出色，至今還有有輸過任何一盤幾乎處在巔峰。運彩開出納達爾贏賠率為1賠1.08，西西帕斯贏賠率為1賠4.50。

納達爾讓5.5局賠率為1賠1.65，西西帕斯受讓5.5局賠率1賠1.85。另外在正確比數玩法方面，納達爾被看好以直落三獲勝，賠率為1賠1.75，3比2獲勝賠率最高為1賠6.25。若猜西西帕斯獲勝，3比1以及3比2獲勝賠率都為1賠10，直落三取勝賠率為1賠13。而在不讓分第一盤玩法，納達爾獲勝賠率1賠1.22，西西帕斯獲勝賠率1賠3。

▲西西帕斯 。（圖／達志影像／美聯社）