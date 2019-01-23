運動雲

> >

澳網／西西帕斯氣旺　運彩仍看好納達爾直落三勝出

ETtoday運動雲

▲▼納達爾(Rafael Nadal)2019澳網首輪獲勝。（圖／路透）

▲運彩看好納達爾(Rafael Nadal)直落三獲勝。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

「希臘小鮮肉」西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)現在成網壇當紅人物，目前在本屆澳網也成功闖入半決賽，接下來將面對狀況火燙的納達爾(Rafael Nadal)，試圖連續擊敗四大天王的成員，而根據台灣運彩開盤看好納達爾取勝，賠率為1賠1.75。

西西帕斯今年在16強賽中，憑藉年輕的韌性以及細膩的技巧成功打敗費德勒，隨後又擊敗西班牙好手阿古特(Roberto Bautista Agut)狀態非常火燙，不過他接下來的對手納達爾卻更加出色，至今還有有輸過任何一盤幾乎處在巔峰。運彩開出納達爾贏賠率為1賠1.08，西西帕斯贏賠率為1賠4.50。

納達爾讓5.5局賠率為1賠1.65，西西帕斯受讓5.5局賠率1賠1.85。另外在正確比數玩法方面，納達爾被看好以直落三獲勝，賠率為1賠1.75，3比2獲勝賠率最高為1賠6.25。若猜西西帕斯獲勝，3比1以及3比2獲勝賠率都為1賠10，直落三取勝賠率為1賠13。而在不讓分第一盤玩法，納達爾獲勝賠率1賠1.22，西西帕斯獲勝賠率1賠3。

▲▼西西帕斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲西西帕斯 。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 澳網運彩納達爾西西帕斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

蔡英文臉書正妹小編曝光！　一脫登上表特版萌翻男網友

熱門新聞

名人堂票選出爐　洋基傳奇李維拉締造歷史第一「全票過關」

澳網／挑戰成功卻失分　布斯塔暴怒嗆主審離場

朗多、球哥傷不斷湖人陷控球荒　該找林書豪回鍋？

SBL／前帥哥國手求婚成功　ABC連線毛加恩退役新人生

中職／味全龍復活　張泰山：不復出當球員也不當教頭

爵士帥哥射手搞烏龍　不只自己隊友都笑倒在地

讀者回應

﻿

最新新聞

1錦織圭退賽　喬帥晉級4強

2特展人氣夯　老四隊抱枕熱賣完售

3金塊約基奇故意犯規讓教練生氣

4被迫拆夥AD　表弟曝遭多隊掛電話

5運彩看好納達爾直落三勝西西帕斯

熱門新聞

1李維拉歷史第一全票過關名人堂

2布斯塔暴怒嗆主審離場

3湖人陷控球荒　該找林書豪回鍋？

4帥哥國手求婚成功　毛加恩成人夫

5味全龍復活　張泰山不復出也不當教頭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366