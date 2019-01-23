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永豐聯手摩曼頓　再掀女子路跑風潮

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▲▼2019 永豐銀行 摩曼頓女力路跑。（圖／名衍行銷提供）

▲2019 永豐銀行 摩曼頓女力路跑記者會，（左1）世大運國手游雅君、（左4）歌手閻奕格。（圖／名衍行銷提供）

體育中心／綜合報導

致力讓運動成為生活習慣的摩曼頓，為鼓勵女性皆能在女力崛起的潮流中活出自我，將於今年5月4日舉辦「2019 永豐銀行 摩曼頓女力路跑」，並由甫推出「永豐SPORT卡」的永豐銀行冠名贊助。

冠名贊助商永豐銀行消費金融處吳建毅資深副總經理也認為：「過去銀行都在幫客戶處理財富，後來發現人生最重要的財富就是健康，尤其是現代女性背負家庭與職場的雙重壓力，健康格外重要。這次很榮幸與摩曼頓合作舉辦女力路跑，希望讓所有女性都能累積健康！」

活動中世大運國手游雅君為大家介紹摩曼頓女力路跑的各項特點，歌手閻奕格也向大家分享自身運動經驗：「自己過去透過挨餓來減肥，造成體重忽胖忽瘦，甚至相差到30公斤，後來養成運動與均衡飲食的習慣，才維持現在健康的好身材；另外藉由跑步也讓自己心肺功能更好，更有信心完成唱跳演出。」

▲▼2019 永豐銀行 摩曼頓女力路跑。（圖／名衍行銷提供）

▲閻奕格透過運動維持好身材，有信心挑戰唱跳歌曲。（圖／名衍行銷提供）

平常愛用跑步來激發創意的知名華裔設計師Daniel Wong，在活動最後將親手打造的賽事專屬上衣首度曝光，透過抽象、鮮艷的顏色表達女性的自信與力量，期盼每位女性挑戰者盡情揮灑汗水，展現不同凡響的WOMAN POWER。

為培養女性參賽者的運動風氣並成功挑戰賽事，將於賽前推出8堂「女力訓練營」免費課程，包含肌力養成與路跑訓練，自四月開始為期一個月，每週皆有專為女性跑者量身打造的女力體能訓練，健身工廠將針對跑者所需的肌群設計一系列專屬女性之全方位訓練，幫助參賽者準備各項體能基礎，齊心突破個人PB。

此外，更有NIKE RUN CLUB（NRC）針對初學者量身打造的跑步課程READY, SET, GO RUN，從呼吸、跑步姿勢、跑鞋與裝備的選擇，到熱身與收操的重要性，將由NRC教練與配速員們帶領大家，建立良好的基礎及信心。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 永豐銀行摩曼頓女子路跑游雅君歌手閻奕格
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