瑞爾穆托肥皂劇繼續搓　馬林魚看上道奇百大農場捕手

▲瑞爾穆托（J. T. Realmuto）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

馬林魚重新開啟交易明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的談話，外媒爆料，他們看上道奇排名2018年百大新秀第39的大物捕手路易茲（Keibert Ruiz）。

瑞爾穆托不滿馬林魚易主基特（Derek Jeter）團隊後甩賣陣中球星，在2018年打出.277/.340/.484打擊三圍，21發全壘打、74分打點，首度入選全明星摘下銀棒獎的身涯年後高喊「賣我」。儘管季後許多球隊詢問，但馬林魚態度被動甚至胡亂開價，導致進度緩慢。

根據《MLB.com》記者費里沙羅（Joe Frisaro）23日報導，馬林魚鎖定道奇的大物捕手路易茲。而除了道奇以外，光芒、勇士、紅人、教士以及太空人都曾經對瑞爾穆托表達興趣。

道奇沒有留住明星捕手葛蘭達（Yasmani Grandal）讓他出走釀酒人，假如他們沒有補任何捕手，將由巴恩斯（Austin Barnes）、「偷好球專家」老將羅素（Russell Martin）輪流蹲捕，不過這兩人共同的問題就是貧弱的打擊。他們打擊率皆在兩成徘徊，且上季加起來也才14轟，無法與葛蘭達連續3季20轟以上的輸出堪比。

現年20歲的路易茲，排名2018年大聯盟百大新秀第39，百大新秀捕手中排名第3，道奇農場第2號新秀，去年在2A出賽101場，打擊三圍.268/.327/.401，擊出12發全壘打貢獻47打點。