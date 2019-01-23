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羅斯自認現在比MVP時期還強　過去打球太魯莽不懂比賽

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▲灰狼羅斯。（圖／CFP）

▲羅斯認為現在自己比MVP時期還要強。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)去年加入灰狼後狀況越來越好，今年更是成為球隊最穩球員之一，無疑找到生涯第二春也讓許多人見到他的改變，這位史上最年輕MVP先前受訪，卻表示現在的自己比MVP時期還要更強，過去打球太過魯莽，同時還不夠了解比賽。

過去一直以勁爆球風著稱的羅斯，進入聯盟後就瞬間造成旋風，他也被視為後喬丹時代芝加哥的希望，不過也由於時常衝入禁區碰撞，對羅斯的膝蓋造成巨大傷害，當他正要起飛之時就遭逢十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，導致他瞬間殞落，自此也無法再回到過去身手。

被公牛交易出去後，這名「風城之子」過得相當不順遂，先是到了尼克又輾轉去騎士完全成了流浪球員，上一季還差點沒球可打，最終他回到恩師席波杜麾下，成功在明尼蘇達找到第二春。

現在的「飆風玫瑰」已經很少像過去那樣暴衝禁區，也鮮少有大動作的變相過人或轉身，但他透過苦練成功開發出較不擅長的外線投射能力，目前投籃命中率高達48.3％，過去他職業生涯最高的投籃命中率為43.1％，三分球命中率也來到42.1％，由此可見他在投籃方面下足功夫。

▲▼羅斯（Derrick Rose）25分進帳，灰狼退籃網終結開季客場8連敗。（圖／路透社）

▲羅斯成功在灰狼找到第二春。（圖／路透社）

對於自己成功打出生涯第二春，羅斯受訪表示，「坦白說我覺得現在的自己變得更強了。過去我打球太過魯莽並沒有真正了解比賽。你們可以看看我現在的比賽，再對比我在公牛的比賽，那時我打球非常魯莽，但現在我變得更沉穩，控場能力也變得更好。」

過去MVP賽季，羅斯場均可以得到25分，4.1籃板，7.7助攻，他當時率領芝加哥打出東區第一的戰績，至今來到灰狼雖然他作為替補，但場均仍可以貢獻18.9分，2.8籃板，4.8助攻，雖然數據有所下滑，但他實際在場上的效益仍相當大，目前也被視為最佳第6人熱門人選。

▲羅斯全場34次突破是最近2賽季所有球員中最多。（圖／CFP）

▲羅斯。（圖／CFP）

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關鍵字： NBA灰狼羅斯
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