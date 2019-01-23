詹皇轉至湖人全美收視率竟下降　時差讓東岸球迷放棄

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

NBA本季史上第一次30支球隊得分全數破百，三分球出手比重也變多，比賽理應變得更刺激吸睛，但根據美媒《The Athletic》報導，本季NBA收視率有明顯下降，電視台主管都聯盟主席都認為這與湖人球星詹姆斯（LeBron James）前往西區球隊湖人有很大關係。

《The Athletic》報導，兩大轉播NBA賽事的電視台《TNT》與《ESPN》收視率分別都下降了22%與5%。過去詹姆斯效力東區球隊熱火與騎士時，因東區時間出賽時間較符合球迷看比賽的習慣時間，因此收視率不錯，而詹姆斯轉隊至位於西區的湖人後，因西區球隊比賽時間為全國一半以上人民的就寢時間，收視率因此下降。

這樣的現象，一位電視台主管也感嘆表示，一位球員的轉隊改變改變了一項運動，這真的一位球員的轉隊改變改變了一項運動很瘋狂；NBA主席席爾瓦（Adam Silver）也針對此現象表示，以數據而言，毫無疑問的是我們最受歡迎的球員轉隊去了西區。他去了西區影響就直接了東區球迷在晚上8點看比賽的習慣，若以西區比賽時間晚間8點而言，東區相對時間已是晚上11點，的確接近就寢時間。

曾有暴龍球迷表示，由於詹姆斯轉隊至西區，東區關注度因此下降，他看比賽意願也降低，更有東岸的大學生表示，認為自己無法每個晚上都熬夜看西區的比賽，更遑論東岸需要早起的上班族們。

▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

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