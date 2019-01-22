高中木聯／全高一陣容挑戰木棒組　大溪再拚一勝就晉級

▲高中木聯，大溪高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

107學年度重返木棒組的大溪高中，前一戰對育民工家拿下首勝，教練鄭錦繁給球員100分，22日對大理高中遭到6局提前扣倒，他提醒球員，繼續從比賽學經驗，全高一陣容挑戰全國勁敵，要讓他們加快成長，放眼兩年後的木棒聯賽。

大溪有兩年木棒聯賽空窗期，今年重返木棒組，金龍盃和桃園盃試水溫進16強，竹塹盃也拿下季軍，總教練鄭錦繁表示，「有人問我為何不從鋁棒組開始打？我認為畢竟成績不是一時，球員未來就是要挑戰木棒，所以讓他們提前適應這個強度。」大溪21日奪重返木棒聯賽首勝，鄭錦繁表示，「給他們100分，特別是第4棒徐嘉揚5支4，加上兩任投手宋翊翔、鍾玉成上場就幾乎是贏球保證，大家表現都可圈可點。」

大溪目前1勝2敗，與玉里同戰績，兩隊23日交手，誰勝出誰就晉級，鄭錦繁說，「希望不要給球員太大壓力，畢竟是第一次打大比賽，一步一步來，穩紮穩打。」

隊長宋翊翔對育民工家後援2局無失分奪勝投，他表示，「投給打者，相信隊友幫我解決出局數。」宋翊翔前年參加LLB青少棒，從新明國中畢業後選擇就讀大溪高中，不同於其他大部分國中同學可能其他學校還在尋求上場機會，他認為，「在這裡很有機會表現，而且現在一年級就可以對決高二、高三學長，以後比賽不會怕，可以更放鬆。首勝是一個過程，輸球必須去學習。」