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高中木聯／破穀保不敗金身　大理2連勝嗑萬巒豬腳

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▲高中木聯，葉林鑫奪勝。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，葉林鑫奪勝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

107學年度高中木棒聯賽22日第一階段賽事，大理高中前一戰逆轉勝穀保，22日延續氣勢，提前於6局就撂倒大溪，教練團賽後帶球員到屏東萬巒吃豬腳獎勵。

大理面對實力有差距的大溪，首局就靠偕俊弘、陳哲安打，李展毅、林聖榮高飛犧牲打攻下3分，2局上偕俊弘、陳哲再度連續也添2分，3局上林聖榮二壘安打發動攻勢，李濬丞安打送回本壘，4局上又以2保送及陳哲高飛犧牲打拿1分，6局上追加2分，已經以10比0領先。

投手群採車輪戰，葉林鑫首戰對玉里敗投，此戰找回手感，投3局無失分奪勝，吳建霖、陳亞呈、黃聖偉輪番上陣也都順利封鎖對手，提前於6局迎接勝利。

大理開低走高，首戰遭玉里逆轉，第一場輸玉里氣勢沒有受影響，黃文生提醒球員，「玉里守備好值得學習，棒球沒有絕對，不管對誰都要小心，不能輕敵，球是圓的。」21日面對衛冕軍穀保，前8局分數拉不開，李展毅、黃聖偉掃關鍵安打灌進6分，爆冷贏穀保，此戰對大溪也順利拿下，所以給球員「豬腳獎勵」。

穀保家商自長華盃首戰不敵西苑後就處於連勝狀態，而且兩度交手大理都贏球，大理總教練黃文生透露，立德盃0比8輸穀保，黑豹旗0比5再輸，新北U18邀請賽0比1落敗，我們沒有得分但分數越拉越近，前一戰能贏穀保關鍵是球員的凝聚力，還有不服輸的精神。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 高中木聯大理高中
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