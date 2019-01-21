運動雲

> >

超級盃／愛國者相隔17年再戰公羊　前次奪隊史首冠

ETtoday運動雲

▲2019第53屆超級盃,新英格蘭愛國者對戰洛杉磯公羊 。（圖／翻攝自NFL推特）

▲2019第53屆超級盃,新英格蘭愛國者對戰洛杉磯公羊。（圖／翻攝自NFL推特）

記者路皓惟／綜合報導

NFL美聯、國聯冠軍戰都打到延長賽才分出勝負，國聯洛杉磯公羊靠著踢球員曾爾倫（Greg Zuerlein）踢進57碼射門絕殺晉級超級盃，而新英格蘭愛國者靠著新秀跑鋒米切爾（Sony Michel）再見達陣，連3年打進超級盃，這將是自2002年後，雙方第二度在超級盃對決。

過往例行賽公羊和愛國者有過12次交手，公羊戰績5勝7敗、勝率4成17，季後賽僅有過一次對戰，發生在2002年第36屆超級盃，終場愛國者以20比17戰勝聖路易公羊隊，奪得隊史首座超級盃冠軍。

▲2019第53屆超級盃,新英格蘭愛國者對戰洛杉磯公羊 。（圖／翻攝自NFL推特）

▲愛國者與公羊第二度在超級盃交手 。（圖／翻攝自NFL推特）

今年雙方將於台北時間2月4日上午7點半再次交手，本季公羊場均32.9分排全聯盟第2，愛國者場均27.3分排第4，在失分上面，公羊場均失掉24分排第20名，愛國者20.3分排第7名，兩隊都擁有強大的進攻，但在場均跑陣、傳球和總碼數數據上，公羊小幅度優於愛國者。

個人成績部分，四分衛傳球碼數公羊四分衛戈夫（Jared Goff）傳出4688碼，愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）傳出4355碼，跑陣碼數公羊葛利（Todd Gurley）以1251碼優於愛國者米歇爾（Sony Michel），接球碼數伍茲（Robert Woods）1219碼好於艾德曼（Julian Edelman）的850碼，防守擒殺上面，公羊防守邊鋒唐諾德（Aaron Donald）20.5次狂勝愛國者弗拉沃斯（Trey Flowers）。

今年第53屆超級盃賽前資訊一覽：

1.超級盃自1967年第一屆舉辦以來，首次出現兩聯會冠軍打到延長賽晉級。
2.公羊戈夫將是超級盃史上第4年輕的先發四分衛。
3.公羊主帥麥克維（Sean McVay）將在1月24日過33歲生日，這將是超級盃史上最年輕的總教練。
4.愛國者四分衛布雷迪與主帥貝利奇克（Bill Belichick）師徒檔，第9次一起參與超級盃。
5.過去5屆超級盃，愛國者隊就參與4次。
6.超級盃史上首次對戰組合與大聯盟世界大賽相同，上演波士頓決戰洛杉磯戲碼。
7.公羊擒殺王唐諾德在今年季後賽一次擒殺也沒有，而布雷迪則是還沒被擒殺過。
8.自2012年以來，首次出現美聯、國聯冠軍隊都是客場的球隊。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： NFL超級盃愛國者公羊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱褲妹露蛇腰自拍！ 鏡中倒影肥肉真面目全出賣 網：母湯

熱門新聞

影／申辦成功　2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

中職／林智勝簽下1加1年合約　月薪在40萬元左右　

澳網／被謝淑薇打到洩氣摔拍　　大坂直美：不知球會打到哪

洋基交易葛雷「延遲」　因紅人無法完成延長合約

亞足賽／4分鐘連趕2球破魔咒　大陸2比1逆轉退泰國挺8強

中職／鄭凱文減薪剩50萬月薪　陳文杰、陳柏豪加薪

讀者回應

﻿

最新新聞

1最後一年機會　曾峻岳挑戰U18

2北市體育局提天母辦奧運資格賽　

3味全龍7月選秀　兄弟讓出狀元籤

4高一轉學求發展　鄭又維站穩中道

5台銀再換洋將　泰勒2度回鍋效力

熱門新聞

12020東京奧運最終資格賽在台北舉行

2林智勝簽下1加1年合約　月薪約40萬

3大坂直美：不知謝淑薇球打到哪

4交易葛雷延遲　因紅人延長合約

5亞足賽大陸2比1退泰國挺進8強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366