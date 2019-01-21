超級盃／愛國者相隔17年再戰公羊　前次奪隊史首冠

▲2019第53屆超級盃,新英格蘭愛國者對戰洛杉磯公羊。（圖／翻攝自NFL推特）



記者路皓惟／綜合報導

NFL美聯、國聯冠軍戰都打到延長賽才分出勝負，國聯洛杉磯公羊靠著踢球員曾爾倫（Greg Zuerlein）踢進57碼射門絕殺晉級超級盃，而新英格蘭愛國者靠著新秀跑鋒米切爾（Sony Michel）再見達陣，連3年打進超級盃，這將是自2002年後，雙方第二度在超級盃對決。

過往例行賽公羊和愛國者有過12次交手，公羊戰績5勝7敗、勝率4成17，季後賽僅有過一次對戰，發生在2002年第36屆超級盃，終場愛國者以20比17戰勝聖路易公羊隊，奪得隊史首座超級盃冠軍。

▲愛國者與公羊第二度在超級盃交手 。（圖／翻攝自NFL推特）

今年雙方將於台北時間2月4日上午7點半再次交手，本季公羊場均32.9分排全聯盟第2，愛國者場均27.3分排第4，在失分上面，公羊場均失掉24分排第20名，愛國者20.3分排第7名，兩隊都擁有強大的進攻，但在場均跑陣、傳球和總碼數數據上，公羊小幅度優於愛國者。

個人成績部分，四分衛傳球碼數公羊四分衛戈夫（Jared Goff）傳出4688碼，愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）傳出4355碼，跑陣碼數公羊葛利（Todd Gurley）以1251碼優於愛國者米歇爾（Sony Michel），接球碼數伍茲（Robert Woods）1219碼好於艾德曼（Julian Edelman）的850碼，防守擒殺上面，公羊防守邊鋒唐諾德（Aaron Donald）20.5次狂勝愛國者弗拉沃斯（Trey Flowers）。

今年第53屆超級盃賽前資訊一覽：

1.超級盃自1967年第一屆舉辦以來，首次出現兩聯會冠軍打到延長賽晉級。

2.公羊戈夫將是超級盃史上第4年輕的先發四分衛。

3.公羊主帥麥克維（Sean McVay）將在1月24日過33歲生日，這將是超級盃史上最年輕的總教練。

4.愛國者四分衛布雷迪與主帥貝利奇克（Bill Belichick）師徒檔，第9次一起參與超級盃。

5.過去5屆超級盃，愛國者隊就參與4次。

6.超級盃史上首次對戰組合與大聯盟世界大賽相同，上演波士頓決戰洛杉磯戲碼。

7.公羊擒殺王唐諾德在今年季後賽一次擒殺也沒有，而布雷迪則是還沒被擒殺過。

8.自2012年以來，首次出現美聯、國聯冠軍隊都是客場的球隊。