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高中木聯／林逸達拚旅外身價轉先發　助高苑3連勝晉級

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▲高苑工商林逸達。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高苑工商林逸達。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

107學年度高中木棒聯賽E組賽事，21日在普門棒球場高苑工商對麥寮高中，由林逸達掛帥先發，羅暐捷蹲捕搭檔，全隊發揮火力5局就以10比0「扣倒」對手。

林逸達以往都以後援為主，不過要讓他高三下學期「拼出身價」，因此最近都會轉先發，李來發說，「二刀流不容易，球員也容易迷失自己，所以最近會讓他投球為主，這樣對他未來也比較好。」

林逸達上一次先發是去年11月的長華盃，這次木棒聯賽則是扛高苑第一階段第3戰先發，對麥寮用59球投5局，被敲4支安打，飆6K無失分，直球最快145公里，搭配指叉球、變速球、滑球。李來發說，「跟以前比起來進步，不會只想著催球速，守備也很幫忙，幾個危機處理的很好。」

場邊吸引中職3隊、大聯盟7隊以上的球探關注，林逸達表示，「不會被影響，平常心把自己做好最重要，畢竟好壞控制在自己。」大兩屆的學長林暉盛加盟道奇，大一屆的左投張景淯也到水手發展，對林逸達起激勵作用，他說，「學長能旅外是實力做到肯定，自己也想實現這個夢想，不管哪裡都會盡力去達成。」

面對先發投手新的挑戰，林逸達學習開放式與閉鎖式兩種節奏，在此戰小試身手，也慢慢適應先發調整節奏，捕手搭檔羅暐捷也說，「他還在適應兩種不同投法，以第一次比賽的經驗來說，表現不錯。」

高苑全場敲5支安打，林逸達轉先發，所以指定打擊交給童緯，此戰童緯敲2安打貢獻2打點、2得分表現亮眼，高苑目前已經取得3連勝，確定晉級第2階段。

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關鍵字： 高中木聯林逸達高苑工商
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