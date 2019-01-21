NFL／延長賽超遠57碼射門絕殺　公羊睽違18年闖超級盃

▲國聯冠軍戰公羊絕殺聖徒，睽違18年闖進超級盃。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

NFL國聯冠軍戰台北時間21日清晨開打，洛杉磯公羊踢球員曾爾倫（Greg Zuerlein）踢進57碼射門，這一腳幫助公羊在延長賽以26比23擊敗紐奧良聖徒，不僅成功報了本季例行賽落敗之仇，更是睽違18年再次闖進超級盃。

公羊與聖徒打出了一場驚心動魄的比賽，雙方鏖戰到延長賽才分出勝負，聖徒在延長賽率先取得球權，但四分衛布里斯（Drew Brees）半場傳球時遭對方破壞，球直接落入安全衛強森（John Johnson III）的手中，這次關鍵抄截給了公羊絕殺的機會。

雖然公羊進攻組沒能夠繼續推進，替自家踢球員取得更好的射程範圍，但曾爾倫在正規時間結束前，已經踢進48碼射門，這次多了9碼並不構成問題，他大腳一踢精準踢進球門框內完成絕殺。

▲洛杉磯公羊踢球員曾爾倫（Greg Zuerlein）踢進57碼絕殺球。（圖／達志影像／美聯社）



「這簡直難以置信，我都不知道該說什麼了。」公羊四分衛戈夫（Jared Goff）表示，「我們的防守組如往常發揮，幫助球隊打進延長賽，接著強森抄截對方傳球，隨後曾爾倫57碼射門絕殺，真是太不可思議了！」

公羊在主帥麥克維（Sean McVay）帶領下，連2年打進季後賽，睽違18年再闖超級盃，有望奪得隊史第2座超級盃冠軍。至於被視為超級盃大熱門的聖徒在主場出局，很多球迷都難以接受，因為這是布里斯與主帥培頓（Sean Payton）自2006年合作以來，季後賽首度在主場落敗。

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