企排／離第二勝場只差2場　MIZUNO吳宗軒：不輕言放棄每顆球

▲ MIZUNO vs長力。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業排球聯賽14年例行賽進入倒數4周，在台電男排確定提前封王之後，長力育樂與MIZUNO仍繼續競爭第二位置，今天（20日）兩隊再度交戰，MIZUNO在隊長吳宗軒19分的好表現下，以3比0（25：14、25：21、27：25）拿下勝利，雙方勝場差距縮小至2場。

吳宗軒今天攻擊29次出手拿下19分，加上「彈跳人」高偉誠再次展現驚人打點，MIZUNO開局立即掌握比賽節奏以大比分差拿下首局，長力育樂雖然在穩定接發球後，打出多變戰術一路緊咬比數，但MIZUNO板凳奇兵黃澄浩一上場便連續建功，幫助MIZUNO在deuce中勝出，也讓球隊贏來二連勝。

吳宗軒表示，「今天對上長力贏球的關鍵是有把握發球，並減少我們自己不必要的失誤，不輕言放棄每一顆球。」同時吳宗軒也提到長力的隊伍組成及戰力和MIZUNO十分相似，只要在比賽時更加謹慎，一定會大大增加贏球機率。

開季以來的18場賽事中，吳宗軒每場都是MIZUNO隊中得分最高的選手，本周總得分也已經來到374分，平均每一局可以為球隊貢獻5.19分，也因此在今天獲頒企排第三、四循環的最佳對角攻擊球員獎項。

此外最佳邊線球員為台電張善源、長力黃世豪；最佳攔中球員為台電林宜暉、長力林輅惟；最佳舉球員為conti石修智；最佳自由球員則是台電公司李佳軒。