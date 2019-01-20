企排／中纖排第二陳姿雅暫居得分后　沒能擊敗台電仍覺可惜

▲極速超跑vs中國人纖，陳姿雅。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業排球聯賽本周移師嘉義港坪體育館，中國人纖今天（20日）在四名球員得分上雙的強大火力下，以3比0（25：23、25：23、25：20）拿下本周對極速超跑的二連勝，也在企業排球聯賽14年例行賽確定排名第二。

中纖在比賽開局就展現強勢的進攻，雖然極速超跑以黏著的防守一路緊咬，但在中纖隊長吳韋華及主攻手陳姿雅數次強攻突破下，防線依然遭到突破，加上本場比賽攔網策略設定成功，在網前給予對手極大壓力，總共有9顆的攔網得分，最終中纖能以直落三拿下本場比賽。

目前以總得分248分暫居得分后的陳姿雅，在例行賽第三、四循環獲頒最佳邊線攻擊手獎項，不過擊敗台電仍是他心中最大的願望，加上上周連續兩日都與台電大戰五局後落敗，也覺得可惜，「一直以來目標就是打敗台電，不過她們球員經驗都比我們好，我們態度就是輸也要輸得值得，在比賽中盡力學習。」

本賽季加入多名大一新血的中纖雖然無緣例行賽后座，但仍有挑戰賽可放手一博，再次挑戰衛冕軍台電，陳姿雅表示，「平常練習時，學妹有疑問的地方都會直接問，我們也會將自己的經驗分享給學妹。」身為隊中的得分主力，「絕不鬆懈，希望能帶著團隊一步步穩札穩打，繼續向上挑戰。」