澳網／費德勒不敵20歲西西帕斯　止步16強三連霸夢碎

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

費德勒(Roger Federer)在澳網16強戰，全場錯失錯失12個破發點，以7:6(11)、6:7(3)、5:7、6:7(5)敗給年僅20歲的希臘全能好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，無緣在澳網完成三連霸。西西帕斯技術全面，不時放網帶給費德勒壓力，在底線也非常夠力，贏得勝利實至名歸。

「費天王」費德勒在澳網16強陷入苦戰。面對20歲全能型好手，來自希臘的西西帕斯，雙方在第一盤互咬全發球局全部保住。鏖戰到搶7，西西帕斯擁有3個盤末點受制於費德勒發球分都沒能拿下，費德勒最後7:6(11)先下首盤。

第二盤兩人都拿出最擅長的武器，不論在底線、網前和反拍都是最頂尖的對決。費德勒5:4領先更出現4個盤末破發點，但都沒能拿下來。進入搶7西西帕斯連下3分，7:6(3)將盤數1:1追平。

第三盤雙方持續互咬，但費德勒再次錯失兩個破發點。4:3西西帕斯同樣獲得兩個破發點，但也被化解讓費德勒保發。儘管長時間作戰對年紀較大的費德勒不利，但他仍不斷以各種方式擾亂西西帕斯陣腳。不過5:6落後的發球局，費德勒讓失誤攪局，西西帕斯7:5拿下第三盤，盤數2:1領先。

費德被逼到沒有退路，雙方依舊難攻破對手發球局。進入搶7後費德勒第一個發球分就掉分，但輪到西西帕斯的發球分費德勒也回破。互咬到5:5費德勒回球出界，讓西西帕斯6:5拿到第一個賽末點。結果西西帕斯最後來一記強力正拍轟向角落，結束3小時45分鐘的惡鬥，6:7(11)、7:6(3)、7:5、7:6(5)擊敗費德勒晉級8強。

賽後西西帕斯說：「我是現在世界上最快樂的男人。」能擊敗自己的偶像費德勒，他指出關鍵就在於專注在眼前的當下，保持耐心，「費德勒是網壇的傳奇。」

▲西西帕斯。（圖／達志影像／美聯社）