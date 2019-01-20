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味全龍復出樂觀其成　高龍偉：4隊組合太膩了

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▲台東體中教練高龍偉。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台東體中教練高龍偉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

味全龍復活組隊，讓台灣基層棒球燃起希望，台東體中教練高龍偉過去興農牛時期也感受過味全龍的魅力，他認為若味全龍復隊得跟上目前職棒隊的經營模式，也看好能帶給更多球員舞台。

高龍偉說，「對味全龍成立球隊樂觀其成，其實台灣可以再多2支職棒隊，身邊朋友也有反映，4隊組合太膩了。」高龍偉1999年加盟興農牛，適逢味全龍最後一年，他回憶那年味全龍盛況空間，球迷很多也很熱情，不過畢竟過了20年，若味全龍要復出，經營模式可能要跟現在的球團一樣，不能用以前的方式。

職棒多一隊留給基層球員舞台，高龍偉認為，「最重要的是球員哪裡來？高中應該還銜接不上，大學、成棒有機會，給球員更多表現空間，這樣比較好，不然淘汰率太高，很多人還沒發光就淘汰，或者是還沒被發掘就淘汰。」高龍偉只在興農牛待一年就被釋出，還好在統一獅延續生涯，投出一片天。

鶯歌工商總教練王傳家也說，是時候再加入球隊進職棒，基層球員不少，必須要有成棒或職棒來銜接，大環境才會慢慢變好。美和中學總教練詹景喬則說，「增加職棒球隊，才會讓基層球員有目標，職棒球員會打到一定年紀才換血，多一隊才能讓新球員有機會拚上去，朝職棒的目標邁進。」

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關鍵字： 高中木聯高龍偉
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