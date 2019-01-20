洋基終於賣掉葛雷　傳與紅人完成交易換來二壘大物

▲傳言葛雷被洋基交易至紅人。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基在簽下後援歐塔維諾（Adam Ottavino）之後，更積極推銷先發葛雷（Sonny Gray），根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）報導，目前洋基已經找到買家，傳言與紅人接近談定交易。

海曼指出，紅人是葛雷交易中的第3支主要隊伍，其餘還有勇士、釀酒人和巨人隊，而紅人已經接近與洋基談成交易，預計會拿出農場排名第7的二壘大物隆恩（Shed Long）和選秀權作為交易包裹，不過這項消息還未獲得兩隊證實。

洋基在美聯分區戰失利後，總管凱許曼（Brian Cashman）就放出風聲要將表現不如預期的葛雷交易，雖然一度因為沙巴西亞心臟問題暫緩，但在沙巴西亞手術成功排除心臟問題後，重新推動葛雷交易案。

紅人上季團隊防禦率5.04在大聯盟排名墊底，休賽季著重於先發補強，先前已經透過交易取得先發羅亞克（Tanner Roark）和伍德（Alex Wood），葛雷的加入將讓輪值更佳完整，提升球隊競爭力。

過去運動家的王牌投手葛雷，並沒有把他的成就複製到紐約，甚至一度被拔掉先發，2017年季中到2018年賽季，葛雷總計41場出賽其中34場先發，4.51防禦率、1.42 WHIP繳出15勝16敗，洋基失望的同時也把他踢除未來藍圖之中。

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