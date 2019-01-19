高中木聯／螃蟹球「很噁」紅到國外　劉崇聖目標旅外

▲嘉中劉崇聖握螃蟹球。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

嘉義高中投手劉崇聖因中信盃黑豹旗的一顆「螃蟹球」，紅到國外去，他謙虛地說，「這只是我一顆變化球，沒有很厲害啦，只是媒體講得太誇張。」擁有球速的他不諱言刻意練一顆慢的球來配速，畢業後也想拚旅外。

劉崇聖在黑豹旗青棒賽對高苑一役登板，球速最快飆到148公里，最吸睛的是那一顆在本壘前快速下墜的「螃蟹球」，引起美國網友討論，還說這種球路「太噁心了。」

劉崇聖說，「其實我一開始不知道那個叫螃蟹球，是新聞報出來才知道，其實沒有很厲害啦，剛好那天幅度大一點。」因螃蟹球爆紅的他，隊友看到他還會兩手交叉比螃蟹球握法「虧他一下」，劉崇聖透露，「當初也沒有想說會被注意。」

劉崇聖原本就會投變速球，只是一般握法沒有投得很出色，總教練蔡士偉看到他手指很長，建議他「夾夾看」嘗試螃蟹球，劉崇聖說，「一開始很不順，球都亂噴，沒有控制得很好，常常上下左右亂飄，教練鼓勵我、刺激我，才練成這一顆。」

今年高二的劉崇聖，高一時期因傷有過低潮，這半年來找回球速，但仍容易想太多，蔡士偉總是給他心理層面的鼓勵，建立他的信心，木棒聯賽將扮演二刀流角色，首戰對成功商水替補守左外野，最後一局才登板，製造3上3下守住1分差勝利。劉崇聖實力已經受到國內外球探關注，他也為自己設下畢業後的目標，「想要旅外，如果沒辦法的話，就參加中職選秀。」