亞足賽／小組賽2場逆轉勝將對沙烏地　森保一：他們是亞洲頂尖

▲亞洲盃,日本vs土庫曼 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃正在阿聯舉行，16強對陣組合全數出爐，四屆冠軍的日本以三戰全勝晉級，寫下連續八屆都是小組第一進入16強的成績，避開上屆冠軍澳洲，將對上沙烏地阿拉伯，主帥森保一提到，「沙烏地阿拉伯是一支很強的隊伍。」

尋求隊史第五座冠軍的日本，目前仍是亞洲盃擁有最多冠的球隊，在2018年俄羅斯世界盃16強對上比利時一役，險些創下紀錄，很可惜遭到絕殺，之後迎來新主帥森保一後，目前還是維持8場不敗，面對世界盃後本田圭佑、香川真司等老將離開國家隊，處於新舊交替世代，亞洲盃也讓更多新秀更有機會體驗大賽。

▼ 日本主帥森保一、吉田麻也 。

日本在小組賽驚險上演逆轉秀3比2擊敗土庫曼，再次展現大迫勇也的重要性，不過小將堂安律的表現也很受到肯定，大迫勇也因傷缺陣阿曼，靠著原口元氣罰球1比0退阿曼後，在烏茲別克一戰，森保一更是大膽啟用替補球員，包括佐佐木翔、青山敏弘、三浦弦太等，最後以2比1贏球，連續八屆都是小組第一進入16強。

森保一賽後提到，「小組賽的每場比賽都很辛苦，但球隊透過比賽，更能夠互相理解。」日本對上土庫曼和烏茲別克都上演逆轉，「在球隊共識上面我們一直都有所提升，我對於球隊的狀況是很有信心。」接下來將對上沙烏地阿拉伯，「他們是亞洲頂尖層級的球隊，很強而且很純熟，在亞洲能夠踢進世界盃的球隊，我們也會好好分析他們，也希望東口順昭的腰傷夠盡快恢復，我們會盡力去準備。」

▼堂安律進球 。