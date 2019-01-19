運動雲

> >

亞足賽／小組賽2場逆轉勝將對沙烏地　森保一：他們是亞洲頂尖

ETtoday運動雲

▲▼亞洲盃,亞足賽,日本vs土庫曼 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃,日本vs土庫曼 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃正在阿聯舉行，16強對陣組合全數出爐，四屆冠軍的日本以三戰全勝晉級，寫下連續八屆都是小組第一進入16強的成績，避開上屆冠軍澳洲，將對上沙烏地阿拉伯，主帥森保一提到，「沙烏地阿拉伯是一支很強的隊伍。」

尋求隊史第五座冠軍的日本，目前仍是亞洲盃擁有最多冠的球隊，在2018年俄羅斯世界盃16強對上比利時一役，險些創下紀錄，很可惜遭到絕殺，之後迎來新主帥森保一後，目前還是維持8場不敗，面對世界盃後本田圭佑、香川真司等老將離開國家隊，處於新舊交替世代，亞洲盃也讓更多新秀更有機會體驗大賽。

▼ 日本主帥森保一、吉田麻也 。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,日本主帥森保一、吉田麻也 。（圖／達志影像／美聯社）

日本在小組賽驚險上演逆轉秀3比2擊敗土庫曼，再次展現大迫勇也的重要性，不過小將堂安律的表現也很受到肯定，大迫勇也因傷缺陣阿曼，靠著原口元氣罰球1比0退阿曼後，在烏茲別克一戰，森保一更是大膽啟用替補球員，包括佐佐木翔、青山敏弘、三浦弦太等，最後以2比1贏球，連續八屆都是小組第一進入16強。

森保一賽後提到，「小組賽的每場比賽都很辛苦，但球隊透過比賽，更能夠互相理解。」日本對上土庫曼和烏茲別克都上演逆轉，「在球隊共識上面我們一直都有所提升，我對於球隊的狀況是很有信心。」接下來將對上沙烏地阿拉伯，「他們是亞洲頂尖層級的球隊，很強而且很純熟，在亞洲能夠踢進世界盃的球隊，我們也會好好分析他們，也希望東口順昭的腰傷夠盡快恢復，我們會盡力去準備。」

▼堂安律進球 。

▲▼ 亞洲盃,亞足賽,日本堂安律 。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 亞足賽亞洲盃日本森保一
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

推薦閱讀

亞足賽／強弱差距大！日韓伊朗輕鬆晉級　朝鮮三場丟14球

熱門新聞

洋基根本沒報價馬查多！　唯一報價「幫付米其林晚餐」

中職／富邦網羅超猛洋投　縱向變化球是關鍵

道奇休賽季什麼屁都沒放　馬查多老爸卻自爆已開價

安東尼將近2個月沒球打　仍有多支球隊爭取2月7日做決定

CBA／連易建聯都敢惹　胡瓏貿獲重用先發上陣37分鐘

不解唐西奇全明星票數竟比柯瑞高　T-Mac批：很不尊重

讀者回應

﻿

最新新聞

1陽岱鋼、丸佳浩目標對前東家開轟

2德國金童重轟　生涯首闖澳網16強

3新隊主場選擇　吳志揚建議6都先

4殷仔的10年挑戰　老婆說了這句話

5李文傳難忘帝波　看好味全龍復活

熱門新聞

1洋基對馬查多唯一報價僅是請晚餐

2富邦網羅超猛洋投　縱向變化關鍵

3馬查多老爸自爆道奇已提出報價

4多支球隊爭取安東尼　2/7決定

5連易建聯都敢惹　胡瓏貿先發上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366