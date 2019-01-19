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公牛首輪新秀卡特拇指嚴重扭傷　賽季恐提前報銷

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▲▼公牛菜鳥中鋒卡特(Wendell Carter Jr.)。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛菜鳥中鋒卡特(Wendell Carter Jr.)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

公牛季前以第7順位選進的新秀卡特(Wendell Carter Jr.)在16日與湖人之戰拇指扭傷，根據《ESPN》報導，這個傷勢將讓他缺席8至12週，賽季形同報銷。

卡特本季44場出賽都是先發，平均上場25.2分鐘可以繳出10.3分、7籃板的成績，是公牛主要培養的潛力中鋒，在防守能力薄弱的公牛隊陣中被譽為隊內最好的防守球員，場均有1.3次阻攻。總教練博伊蘭(Jim Boylen)就說，「我們現在失去了哈樂戴(Justin Holiday)和卡特兩位最好的防守球員，必須要有人站出來。」哈樂戴是在之前的交易案前往灰熊。

卡特的存在是老將羅培茲(Robin Lopez)上場時間驟降的主因，但公牛並不打算因為卡特的受傷就停止兜售羅培茲，在卡特受傷的首場比賽是由波提斯(Bobby Portis)補上先發位置。公牛目前戰績10勝35敗僅優於騎士隊，進入季後賽機率並不高，卡特在確定休息8到12週之下賽季幾乎宣告報銷。

▲▼ 公牛，羅培茲（Robin Lopez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛羅培茲（Robin Lopez）因卡特的加入上場時間驟降。（圖／達志影像／美聯社）

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