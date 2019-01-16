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球哥單節猛攻13分奠定優勢　湖人末節鬆懈險遭公牛翻盤

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▲▼博爾（Lonzo Ball）。（圖／CFP）

▲博爾單節轟13分奠定領先優勢。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

前一戰慘敗聯盟爐主騎士的湖人，16日同樣面對東區倒數的公牛，不過紫金軍團上半場依舊打得相當艱辛，但換邊再戰後，博爾(Lonzo Ball)以及庫茲馬(Kyle Kuzma)開始帶動進攻，也掌控全場局勢一度領先高達17分，不過公牛仍未放棄反擊，在最後2分鐘硬把比數縮小至個位數，好在湖人仍藉著罰球穩住領先，終場紫金軍團就以107比100擊退公牛。

上半場兩隊狀況都相當不佳，開局非常低迷，雙方得分都沒達到20分，更奇葩的是，兩節打完沒有任何球員得分上雙，得分最高的是湖人波普(Kentavious Caldwell-Pope)的9分，而湖人與公牛的三分命中率也同樣未達2成，這也使得兩隊得分都相當低，半場終了湖人僅以44比43領先1分。

不過換場再戰後，湖人靠著博爾以及庫茲馬猛攻打出12比0攻勢，一舉把比數拉開到8分差，儘管公牛做出反撲追至3分差但「球哥」卻開始展開暴走，不僅自己能得分，也成功帶動全隊進攻氣勢，博爾單節就攻下13分，湖人靠著第三節攻下32比25的攻勢，順利帶著8分領先進第四節

▲湖人庫茲馬。（圖／CFP）

▲庫茲馬。（圖／CFP）

隨後紫金軍團完全甦醒，反觀公牛卻出現得分荒，加上芝加哥戰術過於單調，僅靠拉文(Zach LaVine)做為進攻發動機，湖人抓住機會直接封鎖他，拉文只要一持球就遭到包夾，也切斷他與隊友間的串聯。紫金娃娃兵則開始展現擅長的快攻，再次轟了11比0攻勢，局勢也被洛杉磯給掌控。但最後2分鐘有17分大幅領先後，紫金球員開始鬆懈，讓公牛迅速把比數追到5分差，不過公牛最終仍無力完成逆轉，讓湖人以107比100收下勝利。

湖人全場4人得分上雙，博爾攻下19分，8籃板，6助攻；波普17分，4籃板，1助攻；英格雷(Brandon Ingram)16分，9籃板，7助攻；庫茲馬16分，12籃板，2助攻。公牛方面，馬卡南(Lauri Markkanen)繳出17分，3籃板，1抄截；拉文10分，4籃板，8助攻；哈奇森(Chandler Hutchison)12分，2籃板，1抄截。

關鍵字： NBA湖人博爾公牛
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