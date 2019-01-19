地獄勇特權？　格林吞2次技術犯規還在場上

▲格林單場吞下2次技術犯規不過沒有被趕出場。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

勇士19日客場出征快艇，這場比賽的主場全部擺在勇士「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的本季首秀，不過上半場還有個小插曲，「追夢綠」格林（Draymond Green）在吞下單場第二個技術犯規，卻沒有被趕出場，原來是因為他灌籃後吊掛籃筐的動作，並不算在非運動精神技術犯規範疇內。

▲格林因灌籃後卦網吞下第2次技術犯規，連主播都以為他將被趕出場。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



格林先是在第二節8分10秒因為抱怨裁判吹判尺度被吹一次技術犯規，隨後在第二節剩下3秒接獲柯瑞（Stephen Curry）傳球後殺入禁區爆扣得手，不過他扣籃後掛在籃筐上過久，再度被吹一個技術犯規，就在此時全場都認為吞下2「T」的格林要被驅逐出場了，連主場快艇球迷都向他揮手嘲諷，不過他卻依舊打完全場並沒有提前退場。

格林單場領2次技術犯規卻沒有被驅逐出場，原因是格林吞的第2個「T」屬於NBA規則裡的非違反運動精神。NBA裡的技術犯規分成「違反運動精神」、「非違反運動精神」兩類，單場吞下2次違反運動精神技術犯規將遭勒令退場，而非違反運動精神技術犯規則不在此限。

格林本場第二次技術犯規是因為吊掛在籃筐上過久，不過在規章內因爲避免受傷吊掛籃筐，將被視為延遲比賽吹非違反運動精神技術犯規，這類型技術犯規比較常發生在，當球隊暫停次數用完後還喊暫停。

▲格林上賽季吞下15次技術犯規全聯盟第二多。（圖／達志影像／美聯社）



NBA對於技術犯規除了單場2次驅逐出場外，單季隨著累積技術犯規次數會影響罰款金額，累積至16次開始禁賽等條列，非違反運動精神技術犯規也都將不會被計算在內。格林本季賽前累積6次技術犯規，這場比賽則是再累積1次來到7次技術犯規。

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