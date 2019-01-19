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放棄馬查多？　傳洋基想網羅洛磯王牌亞瑞納多

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▲▼亞瑞納多。（圖／達志影像／美聯社）

▲據傳洋基對洛磯三壘手亞瑞納多有興趣。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

紐約洋基休賽季在自由市場補進布里頓（Zach Britton）、歐塔維諾（Adam Ottavino）兩位優質牛棚投手，反倒是吵得沸沸揚揚的馬查多（Manny Machado）至今仍舊沒有下落。根據外媒報導，洋基對洛磯三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）更有興趣！

根據《Sports Net New York》報導，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）對亞瑞納多相當有興趣，不過還不清楚是想要等他到下個賽季成為自由球員在搶人，還是今年就先以交易方式將他盤來。並且有消息來源指出球隊內部確實有討論過可行性，不過不管凱許曼或是洛磯總管布里迪奇（Jeff Bridich）都未證實此事。

▲▼安杜哈爾（Miguel Andujar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒認為洋基可以把菜鳥三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）當交易主菜。（圖／達志影像／美聯社）

新賽季洛磯開出年薪2400萬美元的價碼給亞瑞納多，不過他並未接受，據傳亞瑞納多想要3000萬美元，在喬不攏的情況下，雙方有可能進入薪資仲裁。亞瑞納多明年將成為自由球員，洛磯這樣小市場的球隊可能會在留不住人的壓力下同意出售當家球星，換回籌碼以免到時損失更大。

洋基休賽季先後簽下二壘手雷瑪西烏（DJ LeMahieu）、游擊手托洛威斯基（Troy Tulowitzki），兩人都效力過洛磯，假使順利盤來亞瑞納多，將組成前洛磯二、遊、三壘的重砲陣容。

現年27歲的亞瑞納多，大聯盟打滾6年，4度入選明星賽，生涯打擊三圍.291/.346/.539，累積186支全壘打、616分打點，得到4座銀棒獎，除了打擊表現不俗外，防守更是嚇嚇叫，自升上大聯盟後年年霸佔國聯三壘手金手套，是個攻守兼具的明星三壘手。

▼亞瑞納多連續6年獲得國聯三壘手金手套。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼亞瑞納多。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： MLB洛磯洋基亞瑞納多Nolan Arenado馬查多
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