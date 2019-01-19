火箭戰力再升級　預計補進「半獸人」增強內線

▲「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)本季轉戰籃網後仍無法被重用。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

本季轉戰籃網的「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)上場時間受限目前僅出賽12場比賽，根據知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，他已經和籃網達成買斷協議，並且預計加盟火箭隊。

法瑞德曾在金塊隊打出名堂，從菜鳥年開始連續5季的場均得分都在10分以上，勁爆的體能再加上強大的護框能力讓他贏得「半獸人」的稱號，不過在2016-17賽季受背傷所困球隊位置被米爾塞普(Paul Millsap)給替代，上賽季僅上場32場比賽，更在季前被賤賣至籃網。

The Rockets will have until Monday to clear a roster spot for Faried. He's expected to move into the Rockets lineup with significant minutes immediately with absence of Clint Capela, league sources said. https://t.co/fE0GsWcjUW — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2019年1月19日

▲沃神推特。

在籃網也無法獲得固定上場時間的法瑞德，已經與球隊達成買斷協議，成為自由球員後他預計將與火箭簽下一份底薪合約。法瑞德生涯場均擁有11.3分、8.1籃板，習慣打快節奏的法瑞德也將比努內(Nene Hilario)更適合火箭的球風。在火箭當家中鋒卡佩拉(Clint Capela)因傷缺陣下，法瑞德預計將會頂替他的位置擁有較多的出場時間。

▲卡佩拉預計要休6週。（圖／CFP）

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