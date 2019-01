火箭戰力再升級　預計補進「半獸人」增強內線

▲「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)本季轉戰籃網後仍無法被重用。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

本季轉戰籃網的「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)上場時間受限目前僅出賽12場比賽,根據知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,他已經和籃網達成買斷協議,並且預計加盟火箭隊。

法瑞德曾在金塊隊打出名堂,從菜鳥年開始連續5季的場均得分都在10分以上,勁爆的體能再加上強大的護框能力讓他贏得「半獸人」的稱號,不過在2016-17賽季受背傷所困球隊位置被米爾塞普(Paul Millsap)給替代,上賽季僅上場32場比賽,更在季前被賤賣至籃網。

The Rockets will have until Monday to clear a roster spot for Faried. He's expected to move into the Rockets lineup with significant minutes immediately with absence of Clint Capela, league sources said. https://t.co/fE0GsWcjUW