澳網／「鳥pupu」噴全場延誤3小半　創史上最晚開打紀錄

▲海鷗大軍「鳥屎」侵襲3號球場，導致賽事延誤3小時半。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

西班牙好手穆格路莎（Garbine Muguruza）2比1擊敗英國女將康塔（Johanna Konta）的比賽，是澳網女單有史以來最晚開打的一場比賽！加上比賽球場又遭遇海鷗大軍「鳥屎」侵襲，讓已經人數不足的工作人員完全忙不過來，導致比賽因此延誤3小時半。

「這場比賽表現不盡理想，我想對任何都一樣，我不認為在睡覺時間進行任何體育活動會是理想的狀態。」康塔笑說，「我們都站上同一條船上，所以我們都面臨相同的挑戰。」

由於白天比賽時間比預期來得長，德國「小鮮肉」茲維列夫（Alexander Zverev）打了一場五盤大戰，延誤了後面的比賽，原本大會安排穆格路莎和康塔移至3號球場比賽，但又碰上了海鷗大軍「鳥屎」侵襲。

根據《BBC Sports》報導指出，當時3號球場滿地都是「鳥大便」，由於當時時間已晚，現場沒有足夠的工作人員能夠清理地上的「鳥屎」，加上氣象預報顯示會下雨，無法在沒有屋頂的3號球場比賽，最後決定讓兩人繼續留在瑪格麗特球場比賽。

根據澳網紀錄顯示，此戰拖到凌晨12點22分才開打，超過去年11點59分成為最晚開打的比賽時間，至於最晚結束的比賽發生在2008年澳洲前球王休威特（Lleyton Hewitt）與「巴大叔」巴格達提斯（Marcos Baghdatis）之間的較量，當時比賽結束時間已是凌晨4點34分。

儘管比賽一直到了午夜才開打，但現場還是有將近1000名觀眾，穆格路莎在賽後笑說，「真不相信凌晨3點15分還有觀眾看比賽，這場比賽誰還在乎啊？現在我只想要趕快去吃早餐。」

▲穆格路莎（Garbine Muguruza）與英國女將康塔（Johanna Konta）之戰，是澳網史上最晚開打比賽。（圖／達志影像／美聯社）



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