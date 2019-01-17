SBL／一月限定穿紅衣進場送刮刮樂　投三分球帶走500、1000元紅包

▲SBL將在一月8場限定的比賽送球迷現金紅包。（圖／記者杜奕君攝）

體育中心／綜合報導

第16屆SBL超級籃球聯賽 天龍之戰元月限定活動看球賽拿好康，本週起連續兩個禮拜假日場次( 1/19~1/20 & 1/26~1/27 )，進場看球只要穿著紅色服飾，或進場至現場攤位臉部彩繪，就有機會拿到每日限量100張的天龍之戰春節刮刮卡，還有三分球大賽帶走500元紅包活動。

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「天龍之戰」春節活動期間，這兩週在天母體育館舉行的8場賽事，凡進場穿著紅色配色之服飾，或是入場後至大門入口攤位處，進行臉部彩繪圖騰，並進行拍照、打卡、上傳，符合以上任一條件的球迷朋友，就有機會拿到每天限量100張的刮刮樂，現場將隨機送出，由SBL各球團提供的球隊相關商品，包含全隊簽名海報、全隊簽名Tshirt，球星簽名小球、球隊隊徽籃球、過年小零食...等，通通人人有獎。

SBL 明星賽將在 2/16 於桃園巨蛋體育館正式舉行，想體驗在時間限制內完成三分出手的刺激感嗎？想體會球員在三分球大賽投進 Money Ball的緊張感嗎？只要進場參加天龍之戰春節中場遊戲，現場每投進一球將可帶走500元的紅包，活動將仿造花球Money Ball的加碼模式，最後一球加碼獎金至1000元。