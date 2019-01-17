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ABL／暴雨球館反潮印尼另類主場優勢　夢想家73比99落敗

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▲▼2019.01.16 夢想家vs印尼，7號 張耕淯 、8號 鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

寶島夢想家16日作客印尼泗水騎士，由於大雨淹水的關係，球館地板反潮濕滑重將都放不開，印尼掌握另類的「主場優勢」下起三分雨，團隊狂飆18顆三分彈半場就領先多達25分，夢想家提早進入練兵模式，終場73比99陣敗。

夢想家月初才在彰化體育館以82比72拿印尼來終止2連敗，上一場也靠著李學林的0.73秒準絕殺三分彈擊敗衛冕軍菲律賓火焰，氣勢達到高峰。不過此役卻陷入苦戰，除了田壘、阿提諾（Will Artino）持續缺陣，主要還是受到場地濕滑影響。

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開賽就見球員頻頻滑倒，工作人員使用專用拖把也解決不了反潮問題，多次拿著抹布趴在地上擦拭，仍然無法完全根治。半場打完夢想家就陷入25分落後，第三節中段就換上替補陣容保護主力，李學林與陳世念，加上雙洋將米勒（Malcom Miller）、葛萊斯（Tevin Glass）都沒再上場，末節完全成為練兵時間，終場以26分之差落敗。

▲▼2019.01.16 夢想家vs印尼，7號 張耕淯 、8號 鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

從中國NBL加盟夢想家的鄭瑋被球團寄與厚望，也透過此役展現身手，將近23分鐘出賽攻下13分、3助攻，106學年度UBA得分王張耕淯本季首次亮相，在14分鐘內飆進2科三分球攻下9分，蔡政憲也有9分、9籃板的好表現。

印尼泗水騎士團隊火力全開，以54%的高外線命中率飆進18顆三分球，擁有印尼華僑血統的新加坡國家隊首席控衛黃偉龍，攻下全隊最高的18分，外帶5籃板、6助攻，團隊一共6人得分雙位數。

關鍵字： 寶島夢想家印尼泗水騎士張耕淯鄭瑋ABL
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