獨行俠全力以唐西奇建隊核心　季後恐不續留小喬丹

▲隨著年齡增長獨行俠今賽季結束可能不會與小喬丹續約。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

獨行俠今年在選秀會上得到唐西奇(Luka Doncic)，這名「歐洲小天王」的降臨瞬間引起世界的關注，做為難得一見的天才球員，唐西奇已經被視為諾威斯基之後，獨行俠未來的核心球員，而據傳出本賽季結束達拉斯將不會與小喬丹(DeAndre Jordan)續約，為的就是全力圍繞唐西奇建隊。

唐西奇過去已經在歐洲聯賽就取得巨大成就，今年橫空出世來到NBA不僅沒有水土不服，更打出超齡的優異表現，還被視為是「德佬」之後獨行俠未來至少10年的支柱。達拉斯深知唐西奇的重要性，勢必不會將他放走要全力以他為中心建隊，為此獨行俠正積極交易史密斯(Dennis Smith Jr.)，現在也傳出賽季結束後將不會續留當家門神小喬丹。

雖然小喬丹在本賽季仍能繳出場均10.9分，14籃板，籃板數高居聯盟第2，在防守端依舊有著極大影響力，不過重要的是，他今年將年滿31歲，生涯也將步入晚期，而小喬丹是一名極需靠隊友以及體能來進攻球員，隨著年齡增長，他未來運動能力也會逐漸下滑，加上今年若要簽下小喬丹，獨行俠的薪資空間也會受到限制，將會影響到球隊運作。

對於小喬丹而言今年或將是他生涯最後一份大合約，他也有意願續留達拉斯，但若行俠最後無法提供給他滿意的合約，小喬丹也有很大機會出走。過去他曾在2015年與獨行俠達成4年8千萬美元的口頭承諾，但最終他卻反悔留在快艇，到今賽季才與獨行俠簽訂1年2290萬美元的合約。

▲獨行俠將全力以唐西奇建隊。（圖／達志影像／美聯社）