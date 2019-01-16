361°旗艦鞋款STRATA 3台灣搶先開賣　邀超馬國手實測

▲361°旗艦款STRATA 3台灣獨家搶先全球開賣。（圖／361° Taiwan）

體育中心／綜合報導

國際新興專業運動品牌361°，本年度春夏新品STRATA 3，16日在台灣獨家搶先全球首賣。STRATA 3在美國TRE博覽會中獲得2019最佳新品大賞的肯定，由台灣設計開發團隊首創的智能中腰包覆系統「MORPHIT」，由鞋面的內嵌式中足固定帶及3D鞋帶懸吊設計，將完整滿足低足弓跑者的支撐包覆需求。

STRATA 3在台灣上市前也特別邀請了東吳24小時國際超馬賽台灣國手周俊宏實測，周俊宏表示：「STRATA 3運用鞋帶穿孔細節，遖動鞋面緊貼足弓，強化支撐，這點在過往任何品牌鞋款中都沒有見過；而雙層QU!KFOAM緩震大底，幫助跑者在長距離中擁有同等的跑動舒適性，充分滿足高跑量、長距離跑者的耐戰需求。」

▲361°旗艦款STRATA 3台灣獨家搶先全球開賣。（圖／361° Taiwan）

而為了提供台灣眾多消費者的腳型需求，STRATA 3也特別推出寬楦和標準楦的不同色系，讓每一位消費者都能找到最適合自己的一雙好鞋。面對即將到來的春季馬拉松季，也是眾多馬拉松愛好者的最佳首選。

STRATA 3搭配361°同日開跑的新春優惠活動：新品一雙9折，二雙8折，買任一雙新品鞋款，再送3雙運動襪，限時提供消費者最佳入手STRATA 3的好時機！相關品牌訊息可上361°官方網站www.361sport.com.tw查詢。

▲361°旗艦款STRATA 3台灣獨家搶先全球開賣。（圖／361° Taiwan）