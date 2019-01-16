中職／味全龍曾想藉兄弟象復活　卻因黑心油「滅頂」

▲龍隊有望重返中職。（圖／鏡週刊提供）

體育中心／綜合報導

針對頂新集團已啟動加盟中華職棒的動作，表達重組球隊的想法，事實上，頂新一直有傳聞重返中職，中職會長黃鎮台時期，就曾與頂新集團洽談重回中職的意願，但最後因發生黑心油「滅頂」事件而無下文。

黃鎮台2012年上任會長，積極找尋第五隊，傳出首選就是頂新，2013年兄弟象轉賣時，頂新再度被提出，但當時爆發「黑心油」事件，民間自發進行「滅頂行動」，頂新旗下事業皆受影響，味全龍最終並未藉兄弟象復活。

味全龍作為職棒元老球隊，1999年奪得3連霸之後，頂新集團在球員出國慶功旅遊時宣布解散球隊，味全龍迷衝到味全龍球團辦公室抗議，仍無法挽回魏應行毫不留情的決定，總冠軍戰結束後不到兩個月，味全龍走入歷史。

由於當時職棒賭博甚囂塵上，傳言很多，加上兩聯盟惡鬥，中職的票房經營跌至最谷底，同時受到921大地震影響，味全本業嚴重虧損，導致魏應行決定不再繼續經營味全龍。

儘管解散原因很多，最讓人不解是頂新並未積極作為保住球隊尋找買家，只提出球隊自動提權一年，期間球迷遊行，媒體呼籲，希望能以各種方法保住球隊，但最後還是宣告解散。

如今味全龍重回中職的風聲再起，根據鏡周刊報導，味全龍母企業、頂新集團已啟動加盟動作，向中職表達重組球隊意願後，近期將正式遞交計畫書，雙方也都證實此事，另一方面，頂新也透過棒球界人士積極穿梭，陸續與張泰山、黃平洋、趙士強等昔日味全龍球星接洽。

▲當年爆發黑心油事件，魏應交、魏應充對外鞠躬道歉。 （圖／本報資料照）