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味全龍解散原因曝光！3連霸不到2個月「不打了」　頂新被罵20年

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▲前中職會長黃鎮台（右圖，東方IC）與頂新三董魏應充（左圖），在2013年曾會面，當時雙方對味全龍回歸已有默契。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

味全龍在中華職棒10年共奪下4次總冠軍，1999年在總教練徐生明帶領下，達成3連霸紀錄，把球隊戰力及球迷數推到最高峰，但出人意料的是受到時報鷹「黑鷹事件」影響，頂新魏家在接手味全企業一年後，忽然宣布解散龍隊，也從此背負龍迷罵名20年。

「味全龍會收掉，主要是因為頂新高層對當時職棒賭博環境，根本無力解決。」知情人士透露，總教練徐生明1999年曾在停車場被不明人士刺傷，不少球員也向球團反映有人身安全顧慮，連帶打球都有恐懼感，頂新四董魏應行才會在龍隊3連霸封王後不到2個月，斷然解散球隊。

頂新「追夢工程」，每年贊助3名國中棒球好手全額獎學金，資助赴日本高中留學。（翻攝追夢工程YouTube）

「如果在龍隊解散20年之際，由頂新出面，讓龍魂不滅的口號成真，藉此跟死忠的龍迷大和解，應該是球團、球員和球迷所樂見。」一位味全龍老臣向本刊說。

味全龍在中職10個球季，以球風強悍、球員韌性最為球迷推崇，也因此培養出一群死忠粉絲，以身為龍迷為榮，至今仍念念不忘「龍魂不滅」「十年狂龍他日興」的口號。經歷多次職棒簽賭走過低潮的中職，若能在4隊規模受限多年下，把味全龍還給球迷，無異為國內棒壇注入一劑強心針。

味全龍是職棒元老4隊之一，1990年職棒元年，味全龍隊氣勢如虹，在總冠軍戰中以4勝2負擊敗三商虎隊，奪得中華職棒史上首座年度總冠軍。當年4月29日在台北棒球場進行的龍象之戰，更達成職棒史上首度滿場的紀錄，之後龍象大戰成了票房保證，那段職棒黃金歲月，至今仍讓許多球迷津津樂道。


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關鍵字： 鏡週刊味全龍頂新
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