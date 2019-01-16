味全龍重返中職！鎖定王建民、黃平洋、張泰山　最快2021年上陣

圖、文／鏡週刊

消失20年的味全龍，有望重現中華職棒！中職邁入第30個球季，球迷千呼萬喚多年的第5隊，可望由味全龍隊申請復籍搶下。本刊掌握權威消息，味全龍母企業、頂新集團已啟動加盟動作，向中職表達復籍意願後，近期將正式遞交計畫書。另一方面，頂新透過棒球界人士積極穿梭，陸續與張泰山、黃平洋、趙士強等昔日味全龍球星接洽，並接觸「台灣之光」王建民的經紀人，表達網羅納入味全龍隊教練團的意願。中職會長吳志揚向本刊證實，頂新已向聯盟表達加盟意願，最快2021年就有機會看到經典的龍象大戰再次上演。

▲味全龍最快明年重返中職，目前鎖定網羅「台灣之光」王建民（中）、「金臂人」黃平洋（左）及「森林王子」張泰山（右）等人納入教練團。（圖／鏡週刊提供，下同）

總統蔡英文上月底出席「中華職棒三十週年特展」記者會，邀國人一起挺國球，退役傳奇中職球星黃平洋、林仲秋出席致詞時，都傳達球迷一致的期待：大巨蛋能蓋好、中職增隊。

中華職棒今年邁入第30個球季，但2008年爆發簽賭打假球的「黑米事件」後，米迪亞旋遭除名，同年中信鯨宣布解散，中職從6隊減為4隊已經11年，現任中職會長吳志揚、前任會長黃鎮台上任時，都將增隊列為首要任務。儘管國內棒球界一致希望中職能把餅做大，但中職現有的加盟門檻過高，讓不少企業對加盟成軍望之卻步。

職棒界人士透露，去年底頂新集團就對重新加盟中職動作頻頻，也展現勢在必行的決心，年初以來，頂新透過棒球界人士居間穿梭安排，面訪多位味全龍退役球星，包括張泰山、黃平洋、棒協副理事長趙士強等人，就連目前擔任富邦悍將客座教練的王建民，也已透過經紀人接觸，一方面探詢他們對味全龍重返中職的看法，另一方面也邀請加入，為重返中職聯盟做足準備。



更多鏡週刊報導

【味全龍大復活】差7支300轟 張泰山：我願再披龍袍

【味全龍大復活】味全龍落腳何處 三縣市被點名

【味全龍大復活】今年成軍 經典龍象戰趕上大巨蛋元年