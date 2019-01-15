澳網／布沙爾改正心態擺脫低潮　次輪大戰小威廉斯

▲ 布沙爾 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「網球甜心」布沙爾(Eugenioe Bouchard)在澳網首輪6:2、6:1輕取中國名將彭帥，正式宣告擺脫2018年的低潮，下一輪64強更要對上最偉大女網球員小威廉斯(Serena williams)。「我現在非常享受在球場上打球，感覺過去幾個月以來我有十足的進步。」

2018年布沙爾成績不如預期，排名一度下滑到194名，和過去最佳的世界第5相去甚遠。反倒是在社群媒體上展現好身材，超級盃與男大生約會等花邊新聞，甚至比球場表現還要精彩。不過2018年最後一站賽事，布沙爾在盧森堡女網賽從會外闖進4強，新賽季首站奧克蘭女網賽也有8強。

「過去幾場比賽我的表現非常穩固，現在就是享受訓練和比賽，這是最重要的事，也是和過去最大的不同。過去我的確不是那麼享受，今天我打得很穩定，一路堅持到了最後。」

「我知道在我心底我還是相信自己和我的實力，加上我還年輕，仍舊有時間在球場上有所做為。我現在想拼勁全力看能打到什麼程度。去年真的很難熬，但我對自己堅持下來感到驕傲，這也是今年開季表現不錯的原因。」

生涯過去和小威廉斯交手，布沙爾拿到1勝2敗，「我現在真的超興奮，這就是要參加大比賽的原因，就是要跟最好的球員交手。我認為她是史上最偉大的球員，能跟她站上同個球場真的很酷。她的排名在前20，但在我心中她就是第一。」

「我非常仰慕她能有這麼長久的生涯，過去這麼長一段時間主宰賽場。她多次走出傷痛，生完小孩後復出等等。我不想講太多因為接下來我就要和她對上了，但我很喜歡她。」布沙爾說。

▲小威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）