中職／拚千安百轟再挑戰百三壘打　張志豪：達成真的很屌

▲中信兄弟張志豪參觀中職30周年展。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟張志豪15日二度去參觀中職30周年特展，看著別人展示的文物，他說：「以後我也想有一個自己的展示櫃。」張志豪今年要拚千安百轟，未來最想達成的是100支三壘安打，締造千安百轟百盜三支三壘打，他說：「如果達成真的很屌。」

張志豪在日前已自己來到中職30周年展，15日再跟著二軍總教練林威助，隊友王威晨與詹子賢一同去參觀。

他再次看到兄弟象2010年奪總冠軍的畫面，以及展示的總冠軍賽獎盃，他說：「拿起2010年總冠軍獎盃，看到當年拋彩帶影片，心中真的很感動，那一年之後就沒有了，今年是第9年，好想再感動一次，但真的很難。」

看著其他人展示的東西，張志豪也想要有一個展示櫃，他說：「如果我個人達成100支三壘安打，當天棒子、球衣、球褲、球以及各重東西都要留下來，整套都捐出來展出。」

張志豪還差3轟就是百轟、差114支安打就是千安，距離100支三壘安打還有39支，今年有機會達成千安百轟百盜，他說：「先努力達成千安百轟，再繼續邁向100支三壘安打，這是目標，如果可以達成就真的很屌。」

他表示，一開始就想要100支三壘安打，真的很難還要看運氣，現在是61支三壘安打，還有39支，有很大難度，當初以為可以很快達成，現在年紀大了，速度有影響，還是會朝100支三壘安打目標前進，很難達成也要去拚。

張志豪打出的生涯第1支再見安打，他把紀念娃娃丟上看台，有一位女球迷拿到了，女球迷把這隻娃娃拿出來展出，也算是張志豪的個人文物。

▲中信兄弟張志豪參觀中職30周年展。（圖／記者歐建智攝）