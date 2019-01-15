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又來惹事！　「天空貝」比佛利把一眉哥鞋子偷走遭吹T

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記者張曜麟／綜合報導

以瘋狂打球方式聞名的快艇後衛比佛利(Patrick Beverley)15日對戰鵜鶘又再次做出驚人舉動，距離次節結束剩不到2分鐘，當時「一眉哥」戴維斯鞋子掉在場上，來不及穿回去只好先丟向替補席，不料「天空貝」卻趁機走過去把鞋子偷走，這一舉動也讓他被裁判吹技術犯規。

回到自家作戰的快艇，面對戴維斯坐鎮的鵜鶘整場打的非常膠著，上半場一路緊咬只有3分落後，不過對於「一眉哥」的破壞力，快艇幾乎無法限制，兩節打完戴維斯就拿下17分，下半場更直接暴走轟29分，全場得到46分，16籃板，4助攻，加上團隊多點開花最終鵜鶘順利以121比117收下勝利。

不過在第二節比佛利再次惹事，快艇面對「一眉哥」的暴走可說無人能擋，但他卻中場前的進攻中不慎把鞋子弄掉，但因為沒時間穿好隨即把鞋子扔到替補席，「天空貝」見狀馬上抓住機會默默地走過去紐奧良替補把鞋子給偷走，似乎想要藉此來干擾戴維斯的狀態。不過裁判也很快察覺比佛利奇怪舉動，直接對他吹T，搞的戴維斯相當無奈，網友也留言，「這是我見過最白癡的人」、「為何可以這麼蠢？」、「聯盟最大小丑。」

▲▼快艇比佛利，Patrick Beverley。（圖／CFP）

▲比佛利把戴維斯鞋子偷走被吹T。（圖／CFP）

關鍵字： NBA快艇比佛利鵜鶘戴維斯
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