運動雲

> >

洋基重新拍賣葛雷　包括老東家運動家共6隊感興趣

ETtoday運動雲

▲▼葛雷轉戰牛棚。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基重新拍賣葛雷（Sonny Gray）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

有鑒於沙巴西亞（C.C. Sabathia）心臟手術成功排除問題，洋基重新拍賣葛雷（Sonny Gray），包括紅人、教士、釀酒人以及老東家運動家等，一共6隊感到興趣。

洋基在美聯分區戰失利後，總管凱許曼（Brian Cashman）就放出風聲要將表現不如預期的葛雷交易，雖然一度因為沙巴西亞心臟問題暫緩，但根據《Fancred Sports》記者海曼（Jon Heyman）15日報導，沙巴西亞手術成功排除心臟問題後，重新推動葛雷交易案。

目前檯面上一共有6支球隊對這名29歲右投出滿興趣，包括紅人、教士、釀酒人、水手、勇士以及葛雷的老東家運動家。早前洋基在第一次拋售葛雷的時候，與紅人、教士兩隊都沒有達成共識。

教士早在12月中就表達對葛雷的興趣，大聯盟官網的報導認為，教士農場系統完善，儘管葛雷狀況不佳，也不太會對戰力有極大影響，預計可擔任第4或第5號先發，而名投手教練巴斯利（Darren Balsley）善於改善投手防禦率也對葛雷極大幫助。

過去運動家的王牌投手葛雷，並沒有把他的成就複製到紐約，甚至一度被拔掉先發，2017年季中到2018年賽季，葛雷總計41場出賽其中34場先發，4.51防禦率、1.42 WHIP繳出15勝16敗，洋基失望的同時也把他踢除未來藍圖之中。

關鍵字： 洋基葛雷運動家
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

熱門新聞

中職／婉謝球團安排轉教練　羅錦龍：不想要後悔

中職／林智勝不希望春訓脫隊　哪裡有舞台就去哪

老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」　豪哥外線能力獲肯定

中職／看王建民紀錄片落淚　羅錦龍點滴在心頭

中職／桃猿談薪僅剩4人　郭嚴文挑戰50萬月薪

NFL／預測超級盃冠軍　聖徒最被看好

讀者回應

﻿

最新新聞

1遊騎兵鎖定歐塔維諾、艾倫

2藤田学客座　林威助盼助潛力投手

3亞足賽印度無緣16強主帥請辭

4獨行俠積極兜售史密斯

5鑽石卡破萬　林威助大餅卡最稀有

熱門新聞

1婉謝轉教練　羅錦龍：不想要後悔

2不希望春訓脫隊　林智勝：球員需要舞台

3老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」

4看王建民紀錄片　羅錦龍點滴心頭

5猿談薪剩4人　郭嚴文拚50萬月薪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

日本火力中樞　旅外最強香川真司

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366