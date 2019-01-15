洋基重新拍賣葛雷　包括老東家運動家共6隊感興趣

▲洋基重新拍賣葛雷（Sonny Gray）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

有鑒於沙巴西亞（C.C. Sabathia）心臟手術成功排除問題，洋基重新拍賣葛雷（Sonny Gray），包括紅人、教士、釀酒人以及老東家運動家等，一共6隊感到興趣。

洋基在美聯分區戰失利後，總管凱許曼（Brian Cashman）就放出風聲要將表現不如預期的葛雷交易，雖然一度因為沙巴西亞心臟問題暫緩，但根據《Fancred Sports》記者海曼（Jon Heyman）15日報導，沙巴西亞手術成功排除心臟問題後，重新推動葛雷交易案。

目前檯面上一共有6支球隊對這名29歲右投出滿興趣，包括紅人、教士、釀酒人、水手、勇士以及葛雷的老東家運動家。早前洋基在第一次拋售葛雷的時候，與紅人、教士兩隊都沒有達成共識。

教士早在12月中就表達對葛雷的興趣，大聯盟官網的報導認為，教士農場系統完善，儘管葛雷狀況不佳，也不太會對戰力有極大影響，預計可擔任第4或第5號先發，而名投手教練巴斯利（Darren Balsley）善於改善投手防禦率也對葛雷極大幫助。

過去運動家的王牌投手葛雷，並沒有把他的成就複製到紐約，甚至一度被拔掉先發，2017年季中到2018年賽季，葛雷總計41場出賽其中34場先發，4.51防禦率、1.42 WHIP繳出15勝16敗，洋基失望的同時也把他踢除未來藍圖之中。