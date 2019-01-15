3主將季後成自由球員　紅雀提延長合約避免失去競爭力

▲一壘重砲葛斯密特轉戰紅雀隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅雀球星葛斯密特（Paul Goldschmidt）、歐祖納（Marcell Ozuna）和投手瓦卡（Michael Wacha）都將於本季結束後成為自由球員，每一位都是紅雀陣中不可或缺的重要戰力，不過據《聖路易斯郵報》報導，未來球團將對這3名球員提出延長合約。

聖路易斯郵報報導指出，儘管紅雀目前尚未有任何延長合約的計畫，但預定將在今年球季結束前，至少與一名球員或兩名球員達成延長合約協議，以避免一次失去三名重要大將，影響球隊未來戰力。

「我們會看看今年的狀況如何來決定。我們必須讓球員感覺良好，同時讓另一名球員充分體驗在聖路易打球的滋味。」總管吉爾斯奇（Michael Girsch）這裡提到的球員就是歐祖納和葛斯密特。

紅雀在休賽季送出3位球員外加選秀權，從響尾蛇交易來過去兩季都敲出30發以上全壘打，4屆銀棒獎、3屆金手套獎的強打1壘手葛斯密特，他被認定是未來球隊主砲，為了綁住這位重砲手，紅雀的延長合約價碼預計會在5年1.5億美元左右，並附加選擇權。

27歲的歐祖納在上季從馬林魚轉戰紅雀，出賽148場繳出.280/.325/.433打擊三圍，敲出23支全壘打和88分打點，雖然在打擊成績上略為下滑，但近3年都有20轟的貢獻，是紅雀重要的外野火力。

26歲先發瓦卡上季因左斜方肌舊傷復發，被擺入60天傷兵名單，導致剩餘球季報銷。在紅雀效力6年時間，他一共投出53勝32敗、防禦率3.77成績，曾於2015投出生涯最佳的17勝，並入選國聯明星隊。

▲紅雀先發投手瓦卡(Michael Wacha)。（圖／達志影像／美聯社）



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