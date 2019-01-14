中職／林靖凱加練游擊　菜鳥年想拚上一軍

▲統一獅林靖凱參加開訓跳水活動。（圖／統一球團提供）



記者黃詩崴／台南報導

2018年亞青國手林靖凱在季中選秀被統一獅第六輪選中，過往有著二刀流身手的他，受限於身材考量決定在進入職棒專心練野手，也希望透過加練游擊來增加上一軍的機會，對於新人年的目標他希望可以嚐嚐看一軍的滋味。

▲林靖凱在高中階段是投打二刀流。（圖／記者楊舒帆攝）



林靖凱身高不到170公分，個頭嬌小的他卻能夠飆出146KM的火球，不過他受訪表示，「進到職棒就只能專心選擇要投還是打，因爲受限於身材，所以將會以野手的身份來挑戰職棒殿堂。」

去年林靖凱替補高國麟的空缺打冬盟，也算是讓他感受到更高層級的比賽內容，不過他表示可能要先調適好自己的心態，不要因為表現不好就想太多，要專注當下。秋訓期間林靖凱做了不少的重訓，這也是因為他打過冬盟後發覺打擊的重要性，才會希望能夠增加長打率，

儘管林靖凱是因為受限於身材才決定專職野手，但是被問到比較喜歡當投手還是野手，他表示，「還是比較喜歡守備」。過往在平鎮時期林靖凱因為隊上還有個更會守游擊的江坤宇，因此過去3年都是練二壘比較多，目前他除了專職二壘外，也會加練游擊，希望能夠透過防守能力來站穩一軍。

▼林靖凱U18亞青拿下全明星二壘手以及最佳守備等殊榮。（圖／記者楊舒帆攝）

