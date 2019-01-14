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NFL／魔力紅接下超級盃中場秀　外界卻有批評聲音

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▲▼魔力紅主唱亞當李維。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔力紅主唱亞當李維。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽如火如荼進行中，第53屆超級盃將於台北時間2月4日開打，NFL官方在14日正式公佈中場秀表演嘉賓，曾三度獲得葛萊美獎的魔力紅（Maroon 5）將擔綱主秀，與饒舌歌手史考特（Travis Scott）和博爺（Big Boi）一同演出。

超級盃是全美最受關注的體育賽事，而中場秀更是各大咖歌手藝人的兵家必爭之地，唯有巨星才有辦法能夠登上這個全世界都在關注的舞台，中場秀也被許多巨星視為演藝生涯的一大成就。

超級盃中場秀卡司原本備受外界期待，但因為近年NFL爆出「種族歧視」問題，許多天王天后級巨星都不願意接下表演，天后蕾哈娜（Rihanna）就拒絕演出邀約，力挺「單膝跪地」的前NFL球員卡普尼克（Colin Kaepernick），而喜劇女星艾米舒默（Amy Schumer）也曾呼籲魔力紅拒絕演出。

卡普尼克事件受到外界關注，儘管外界有正反兩面的聲音，但是魔力紅最終還是選擇接下中場秀的演出，不過這個選擇也讓魔力紅遭致批評，認為他們在「種族歧視」的議題上沒有力挺卡普尼克。

卡普尼克在2016年賽季開始前，於熱身賽前唱國歌時單膝跪地，抗議美國社會對有色人種的歧視與不公，結果此舉飽受批評。美國總統川普(Donald Trump)曾說他不愛國，更有球迷燒他球衣，抗議他對保家衛國的軍人和警察不敬。「單膝跪地」事件爆發後，自2017賽季後他就未獲得任何球隊的合約。

▲▼ 里德（右）與卡普尼克抵制國歌 。（圖／達志影像）

▲卡普尼克「單膝跪地」抵制美國國歌 。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 超級盃中場秀魔力紅
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