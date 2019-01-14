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中職／李丞齡望成為捕手砲　先加強蹲捕技巧

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▲▼統一獅林丞齡。（圖／記者黃詩崴攝）

▲統一獅林丞齡希望能成為長打型捕手。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／台南報導

統一獅去年季中選秀第4輪挑中李丞齡，曾經在黑豹旗拿過最佳外野手和最佳捕手的他，進入職棒後將專心朝捕手發展，有著不錯打擊實力的他，今（14）日天在開訓跳水活動上，展望新球季想要敲出30發全壘打！

李丞齡接受訪問表示，會講出30發全壘打主要是因為，昨日統一獅首席教練許聖杰要高國慶敲出30轟，他也想要幫前輩完成這壯舉，才會說出這樣的目標。李丞齡過往在高中階段就是著名的長打型捕手，不過他也坦言來到職棒場上將會面臨更多挑戰。

秋訓階段李丞齡做了不少重量訓練，在打擊方面則是透過打擊教練的提點，盡量讓揮棒的仰角再高一些以增加長打率，雖然他渴望加強長打能力，但是他還是在選秀後從86公斤瘦到81公斤，有計劃的減重是為了要提升腳程。

業餘時期李丞齡除了捕手外也會兼守外野，不過進入職棒後他將以捕手為主，李丞齡認為自己在蹲捕上還有很大的進步空間，在秋訓期間也接受到陳瑞昌、高志綱等前輩的提點，讓他學到很多，李丞齡表示，「自己在阻殺的動作有點過大，還需要再改進。」

統一去年一軍有郭峻偉、林祐樂、陳重羽等三人為主戰捕手，不過他們都不是以長打型選手，因此李丞齡假使能夠持續提升長打能力，未來將有機會成為球隊的主戰捕手。

▼李丞齡跳水。（圖／統一球團提供）

▲▼李丞齡跳水。（圖／統一球團提供）

關鍵字： CPBL統一獅李丞齡
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