澳網／俄美少女成新表情包　卡琳斯卡婭臉蛋身材吸睛

▲卡琳斯卡婭生動表情與娃娃臉成極大反差。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

澳洲網球公開賽14日正式開打，「俄羅斯娃娃」卡琳斯卡婭(Anna Kalinskaya)遭到白俄的莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)直落二淘汰，雖然輸球但她的生動表情卻成為另類亮點，加上她姣好的面貌也成為比賽「嬌點」。

▲卡琳斯卡婭。（圖／翻攝自IG／annakalinskaya78）



年僅20歲的卡琳斯卡婭，目前世界排名167，對上世界排名11的莎芭蓮卡，第一盤就遭1比6輕取，第二盤也以4比6結束遭到直落二淘汰，儘管是場實力懸殊的比賽，卡琳斯卡亞仍靠著場上生動表情贏得許多關注更被譽為「行動表情包」雖然選手在場上都會有著各式的神情，但由於卡琳斯卡婭身材較纖瘦，又有著娃娃般的表情，卻在比賽中出現瞪大雙眼以及張大嘴巴的樣貌這也形成極大反差。

▲卡琳斯卡婭。（圖／翻攝自twitter／Anna Kalinskaya Fans）



卡琳斯卡亞雖有著如芭比娃娃般的甜美臉蛋，卻有著魔鬼的身材，身高170公分的她比例相當勻稱，另外她健康的小麥色皮膚也讓肌肉線條更加明顯讓許多人稱羨，卡琳斯卡婭也時常在IG上曬出自己美照分享自己的好身材。目前她單打世界排名為167名，雙打排名則為119名，過去曾在2016年澳網青少年組拿下冠軍。

▲卡琳斯卡婭常在IG曬出好身材。（圖／翻攝自IG／annakalinskaya78）

▲卡琳斯卡婭有著娃娃臉。（圖／翻攝自IG／annakalinskaya78）