洋基網羅馬查多呈「死亡狀態」　雙方已經沒連絡

▲洋基退出馬查多爭奪戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基以2年2400萬美元簽下雷瑪西烏（DJ LeMahieu），以及先前補進的資深游擊手托洛威斯基（Troy Tulowitzki），內野補強已經大致完成。由於馬查多（Manny Machado）要價太高，洋基不打算跟進，據《EPSN》報導，洋基簽下馬查多已經接近「休眠死亡狀態」，雙方已無聯繫。

洋基從去年休賽季開始，就不斷和馬查多陣營聯繫，季候最大的目標就是網羅馬查多，而雙方在會談過後，馬查多本人也傾向在紐約打球，一度讓外界認為他準備加盟洋基，但隨著馬查多開價越來越高，超出洋基可以接受的範圍，讓原本處於領先的洋基網羅興趣逐漸遞減。

大聯盟資深記者海曼（Joe Heyman）日前透露，馬查多陣營獅子大開口，直接喊出史丹頓13年3.25億美元（約新台幣100億元）等級價碼，這次的報價直接洋基死心，已經沒有和馬查多陣營有聯繫，基本上已經退出了這場爭奪戰。

洋基現在內野滿員，一壘有維特（Luke Voit）和柏德（Greg Bird）；二壘有雷瑪西烏和托瑞斯（Gleyber Torres）；游擊手有正在養傷的葛瑞格里斯（Didi Gregorius）及新加入的托洛威斯基，三壘則是有安杜哈爾（Miguel Andujar）。

據美媒報導指出，目前馬查多爭奪戰多出一個神秘球團，但最主要的追求者只剩費城人、白襪和洋基，在費城人把目標轉往簽下哈波（Bryce Harper）後，以及洋基不願提出3億美元簽馬查多，白襪現在成為領先者。

▲洋基簽金手套二壘手雷瑪西烏完成內野補強。（圖／達志影像／美聯社）



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