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費城人目標轉往哈波　馬查多僅剩2隊競逐白襪有望出線

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▲▼2018國聯分區戰G2，道奇，馬查多（Manny Machado）全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳白襪在馬查多爭奪戰取得領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

費城人現在全力爭取哈波（Bryce Harper）加盟，在在台北時間14日與哈波陣營長談5小時後，對簽下哈波感到十分樂觀，也意味著將不會繼續追求馬查多（Manny Machado），加上洋基似乎已經退出馬查多爭奪戰，讓積極追求馬查多的白襪目前正處於領先位置。

根據《芝加哥論壇報》報導指出，費城人已經把目標轉往哈波身上，除非他們願意一次給兩位自由市場大咖球星超級合約，雖然這個可能性仍然存在，但基本上現在爭取馬查多的球隊只剩下洋基和白襪。

洋基日前以2年2400萬美元簽下雷瑪西烏（DJ LeMahieu），加上先前補進托洛威斯基（Troy Tulowitzki），已經大致完成內野補強，若在爭取馬查多，勢必將讓洋基團隊薪資超出豪華稅門檻，因此就目前看來，洋基似乎已經宣告退出馬查多爭奪戰。

大聯盟資深記者海曼（Joe Heyman）指出，馬查多陣營喊出史丹頓13年3.25億美元（約新台幣100億元）等級合約，洋基不願意花這麼多錢，儘管現在還沒有確定洋基已經出局，但洋基最近未再跟馬查多陣營討論，也沒有再提出新的報價，

白襪在馬查多爭奪戰中狂打「人情牌」，先是從印地安人交易來一壘手阿隆索（Yonder Alonso），而阿隆索正好是馬查多老婆的哥哥。隨後白襪再簽下馬查多好友傑伊（Jon Jay），在這場爭奪戰中，白襪做了很多準備，就是為了增加出線的機率。

▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人現在全力投入哈波。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 費城人白襪哈波馬查多
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