爵士客製激勵獎金　10位球員有此條款全聯盟第一

▲猶他爵士隊。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

激勵獎金為聯盟球員簽約時除本薪外可在另外簽署的獎金，通常可依球員或經紀人要求簽署，但根據《鹽湖城論壇報》報導，爵士隊陣中激勵獎金多由爵士隊自行設定，且擁有合約的球員高達10位，幾乎人人有激勵獎金條款，是聯盟中擁有最多激勵獎金合約的球隊，爵士總管林賽（Dennis Lindsey）對此表示，他希望透過激勵獎金來改善球隊的內部文化，藉此達到球員的自身提升。

爵士激勵獎金共分為三種，場上表現、健康管理、休賽鍛鍊，爵士隊則替球員打球特性或弱點客製了他們的激勵獎金條款。

以擅長防守的法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）為例，他若拿到聯盟防守第一隊將可拿到50萬美元的激勵獎金，若達到一定數量籃板再加25萬，入選明星賽再加100萬。戈貝爾就此表示，「我想都沒想過可以有這些待遇，我相信我專注打球，自然就會有一些好事會發生。」

▲爵士中鋒戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

除了戈貝爾之外，英格爾斯（Joe Ingles）、艾克森（Dante Exum）、尼圖（Raul Neto）等人也都有防守激勵獎金，他們在達到防守效率值一定水準後將有25萬到10萬左右獎金，而經常受傷的艾克森與老將塞佛羅沙（Thabo Sefolosha）則在休賽期間若達到一定訓練成效也有獎金。

不擅進攻的控球盧比歐（Ricky Rubio），爵士設立進攻激勵獎金，若盧比歐至少40場投籃命中率達到一定水準，他將拿到10萬美元，每場至少命中4.1次罰球將再獲7萬5千美元，而有趣的是，盧比歐加入爵士後，連兩季得分與投籃命中數都為生涯最高，激勵效果十分顯著。

▲爵士後衛盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

大前鋒費弗斯（Derrick Favors）則有健康管理條款，保持體重與體脂肪將獲280萬獎金。休賽鍛鍊則用在二年級生米歇爾（Donovan Mitchell）身上，他在休賽期間2週內若達一定訓練水準也將會有激勵獎金。

球隊激勵獎金也有一定限制，該獎金不能超過球員本薪的15%，同時領取最低薪資與雙向合約的球員不得簽署，爵士總管林賽表示，他過去在火箭與馬刺擔任總管相關事務時深感激勵獎金的重要，到爵士隊後希望能藉此改變球隊文化，他也認為激勵獎金正於這兩季慢慢改變爵士，目前23勝21敗排名西區第9。

▼爵士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）