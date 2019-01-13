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NFL／14日季後賽愛國者戰電光人　衛冕軍老鷹對上聖徒

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▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛國者傳奇四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽14日首先上演第二輪美聯分區戰，由第二種子新英格蘭愛國者出戰第五種子洛杉磯電光人，接著清晨4點40分開打的國聯分區戰，第一種子紐奧良聖徒對決衛冕軍費城老鷹隊。

愛國者一直是近幾十年來的強權，在陣中傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）率領下，生涯在季後賽分區賽的戰績為12勝2敗，這場他與電光人防守領袖英格拉（Melvin Ingram）的對陣將是一大看點，特別是英格拉在前一輪面對烏鴉，單場7次擒抱、2次擒殺，即便是傳奇布雷迪，也將面臨極大的壓力。

愛國者在例行賽戰績雖不如電光人，但季後賽的愛國者往往是不同的球隊，且擁有豐富的經驗，睽違6年打進季後賽的電光人想要扳倒愛國者，不僅要對布雷迪施加壓力，還要具備對愛國者的即時應變能力；至於愛國者贏球重點在於保護好布雷迪，讓他舒服的傳球，以及靠著地面進攻發揮來分擔布雷迪進攻端上的壓力。

▲▼聖徒四分衛布里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖徒四分衛布里斯。（圖／達志影像／美聯社）

國聯分區戰部分，奪冠呼聲最高的聖徒將在主場迎戰老鷹隊，兩隊上一次交手聖徒以48比7大勝老鷹。聖徒明星四分衛布里斯（Drew Brees）本季傳出3922碼、32次達陣，準備聯手深厚的外接手群再次針對老鷹二線防守猛攻，老鷹本就不佳的後防有多少發揮，將大大決定老鷹的衛冕之路。

聖徒本季攻防表現都超水準，只要外接手能夠如預期多點開花，加上路面進攻適時支援，握有冠軍戒的布里斯將率領聖徒繼續前進。至於老鷹贏球關鍵在於，不單需要四分衛佛斯（Nick Foles）再次發揮超強抗壓性，率領球隊施展奇蹟魔法外，還需要靠引以為傲的強悍防守鋒線群來壓迫布里斯，並祈禱著二線防守不要犯錯，才有較大的獲勝機會。

▲▼ 老鷹四分衛佛斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛冕軍老鷹隊四分衛佛斯 。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： NFL
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